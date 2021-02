West-Vlaams duo Vanderhaeghe en Buffel voorgesteld bij Cercle Brugge: “Wie nu negatief is, gaat eruit”

Zowel Yves Vanderhaeghe als Thomas Buffel hebben een verleden bij Cercle Brugge. “Het was een gevoel van jeugdsentiment, toen ik vanmorgen de parking op reed”, steekt de coach van wal. “Het objectief moet zijn om spelers uit eigen jeugd te doen doorgroeien naar het eerste elftal en misschien uiteindelijk wel naar het grote Monaco. De kwaliteit is zeker aanwezig. We gaan proberen dat nu om te draaien. We gaan de kern overlopen en zien op wie we kunnen rekenen. Daar zijn gisteren al heel wat namen bijgekomen.”

Cercle, voorlaatste in de competitie, schakelde gisteren OHL uit in de beker en tankt zo vertrouwen voor de rest van het seizoen. “Chapeau wat ze gisteren getoond hebben. De connecties tussen de spelers waren er al, het was verdiend. De sfeer zat vanmorgen al goed. Wie nu negatief is, die gaat eruit.”

Volledig scherm © BELGA

Er waren al langer geruchten over een mogelijk ontslag van Vanderhaeghe bij Kortrijk, maar bij Cercle zijn ze pas maandag in gang geschoten, meteen nadat het officieel werd. Hij stond helemaal bovenaan het lijstje van de Vereniging na het ontslag van Paul Clement eerder deze week. “Ik heb niet meer gedacht aan wat er bij Kortrijk allemaal gebeurd is, en we gaan er niet meer over praten”, aldus Vanderhaeghe. “Er zijn op twee dagen tijd heel wat dingen gebeurd. De lijn is zondagavond al getrokken. Natuurlijk was het hectisch, als je al van maandagochtend telefoons krijgt om een nieuw verhaal te beginnen, maar daar moet je mee om kunnen. Er is maar één ding dat telt nu, en dat is de wedstrijd van zaterdag.”

Thomas Buffel, die de functie bij Cercle combineert met zijn rol als T2 bij de U19 van de Rode Duivels, is een goeie vriend van Vanderhaeghe. “Het moment was daar voor mij voor die volgende stap. Ik heb veel bijgeleerd in dat anderhalf jaar met Jacky (Mathijssen) en Roberto (Martínez). Het worden heel belangrijke weken. Ik denk dat Yves en ik een complementair duo gaan zijn.”

Volledig scherm © BELGA