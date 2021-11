Voorstelling Thalhammer als nieuwe coach van Cercle gaat vooral over ontslag Vanderhaeghe: “Geen sentiment in voetbal”

Voorzitter Vincent Goemaere en CEO Ben Lambrecht, beiden getroffen door Covid-19 en in quarantaine, waren via een videocallverbinding “aanwezig”, aan het spreekgestoelte zat TD Carlos Aviña naast de nieuwe T1 Dominik Thalhammer. Het drietal putte zich uit in verontschuldigingen richting de ontslagen Yves Vanderhaeghe.

“Wij hebben begrip voor de hoog oplopende emoties die onze beslissing heeft losgeweekt”, opende voorzitter Goemaere. “Daarom willen we duidelijk stellen dat die niets met de persoon van Yves te maken had, want voor mij blijft hij een topmens, maar alles met de slechte resultaten. Een 13 op 48 en een zeventiende plaats beantwoorden niet aan onze ambities. Onze beslissing is geen actie tegen Yves, maar vóór Cercle. Kijk, ook wij willen stabiliteit en ook wij zijn niet gelukkig met het voortdurende verloop van coaches. Het is nu de vaste wil van ons volledige management om dit niet als holle woorden te laten klinken.”

“Afscheid nemen is nooit leuk en een juist moment daarvoor is er niet”, vulde Lambrecht aan. “Ook ik vond de samenwerking met Yves Vanderhaeghe prettig, hoe kort ik hem ook gekend heb. Veranderingen roepen weerstand op, dat is logisch in een proces van transformatie. Maar wij zijn er niet om onszelf populair te maken en moesten dus onpopulaire knopen doorhakken.”

Volledig scherm © BELGA

Aviña gebeten hond voor fans

“We hadden reeds een paar keer een tussenbalans opgemaakt met Yves Vanderhaeghe”, sprak Carlos Aviña vanuit sportief oogpunt. “Met 5 op 24 en geen enkele clean sheet in acht wedstrijden op eigen veld zijn wij de slechtste thuisploeg. Die vaststelling lag mee aan de basis van de uiteindelijke breuk.”

Vooral de Mexicaanse TD is bij de supporters de gebeten hond. Een spandoek met opschrift “In Yves we trust, in Carlos we don’t” dat zondag aan de tribune vlakbij de shop en de dienst kaartenverkoop wapperde, liet wat dat betreft weinig aan de verbeelding over.

“Ik vraag niet dat de fans mij sympathiek vinden, ik vraag wel steun voor het team van hen zoals ze onlangs in Genk toonden”, repliceert Aviña. “Kijk, we staan allemaal onder druk en in voetbal is geen plaats voor sentiment, hoezeer ik Yves Vanderhaeghe ook apprecieer. Hij was een knokker, die nooit opgaf, en daar blijven we hem erkentelijk voor. Maar we hadden al in het tussenseizoen duidelijk aangegeven welke richting we met het team uit wilden en moesten vaststellen dat Yves op zijn eigen wijze bleef werken die daar niet mee overeenstemde. Nadat hij Miron Muslic en Jimmy De Wulf als assistenten kreeg, merkten we een lichte verbetering. Maar toch onvoldoende. Vandaar de beslissing om tot een trainerswissel over te gaan. Met Dominik Thalhammer menen wij de geschikte kandidaat te hebben geselecteerd. De stijl van coaching die wij bij LASK Linz van hem zagen, met oog voor aanvallend voetbal en hoge pressing, spreekt aan.”

Volledig scherm © Photo News

Thalhammer ziet veel potentieel

Dominik Thalhammer, die in het begin van de bijeenkomst de zaal kort in enkele snel aangeleerde zinnetjes Nederlands had toegesproken, aanhoorde het ondertussen allemaal rustig. Dat hij in een explosieve situatie van start gaat als nieuwe coach van de Vereniging, was de 51-jarige Oostenrijker wel duidelijk geworden.

“Maar ik heb in mijn loopbaan wel vaker in moeilijke omstandigheden moeten werken”, sprak hij. “Ik stap niet onvoorbereid in dit nieuwe avontuur. Ik bekeek een tiental wedstrijden van Cercle Brugge en zag daarin veel potentieel in de spelersgroep.”

Thalhammer werkte tien jaar voor de voetbalbond van zijn land en leidde in die periode vooral de nationale vrouwenploeg. De ‘Yves Serneels van Oostenrijk’ verwijst echter vooral naar zijn verblijf bij LASK Linz. “Vorig seizoen analyseerde ik Antwerp FC grondig, als Europese tegenstander van LASK toen, en zo kreeg ik ook een vrij duidelijk beeld van de Belgische competitie. Een heel interessante competitie.” Dat Thalhammer in die wedstrijd tegen Antwerp na een uitsluiting bij zijn team toch voluit vooruit bleef voetballen, maakte indruk op Carlos Aviña.

“De statistieken bewijzen dat wij fysiek bij de beste ploegen in 1A horen”, werpt de Mexicaan nog een bloemetje richting Vanderhaeghe. “Gekoppeld aan discipline op en naast het veld, ben ik er van overtuigd dat de speelstijl van onze nieuwe coach deze ploeg op het lijf geschreven moet zijn.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: