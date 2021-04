“Vanderhaeghe was de missing link”: vijf redenen waarom Cercle Brugge zich weer eens kon redden

1) Vanderhaeghe dé juiste keuze: “Geluk bij een ongeluk”

Dé sleutelfiguur in het behoud van Cercle Brugge. Yves Vanderhaeghe bracht sinds begin februari realisme en wilskracht en dat wierp zijn vruchten af: “Clement was een goeie coach, maar we zaten in een mentale dip”, aldus Goemaere. “Net toen hoorden we de communicatie uit Kortrijk (Elsner zou er VDH opvolgen na dit seizoen, red.). ‘Tiens’, dacht ik - dat zou écht de juiste coach zijn voor ons kunnen zijn. Even later werd zijn ontslag bevestigd, en moesten wij dat jammer genoeg ook met Clement doen. Een geluk bij een ongeluk. Er waren enkele buitenlanders in de running, maar iedereen stond snel achter de keuze voor Yves. En hijzelf was snel overtuigd. Storck kwam misschien terecht in een lege doos, bij Yves was dat niet het geval - er stond intussen een mooie omkadering. Alleen ontbrak die ‘nummer 6-mentaliteit’ - hij was de missing link”.