Strahinja Pavlovic debuteert voor Cercle met goal in Kortrijk: “Lang genoeg op minuten gewacht”

VOETBAL 1AOver de in ongenade gevallen Kylian Hazard werd afgelopen weekend niet meer gesproken bij Cercle Brugge. Eén naam beheerste na de zege in Kortrijk alle gesprekken: Strahinja Pavlovic. De 19-jarige Serviër maakte zaterdag een entree om u tegen te zeggen. Hij scoorde zelfs, maar hij maakte vooral indruk door zijn zelfverzekerde manier van voetballen. Na een coronabesmetting en maanden bankzitten in Monaco, kan de youngster niet wachten om zich aan België te tonen.

Met een doelpunt even voor het halfuur, na een overwaaiende hoekschop van Hotic, deed Strahinja Pavlovic meer dan van een jeugdige verdediger bij zijn debuutmatch wordt verwacht. Maar zonder een sensationele redding van doelman Didillon na acht minuten voetballen in het Guldensporenstadion had het helemaal anders kunnen lopen.

Een harde knal van Dewaele ketste immers op de hak van Pavlovic waarna iedereen de bal al in doel zag verdwijnen. De reflex van de Brugse doelman, die aan het eind van die actie ook nog een schuiver van Mararenko klemde, was van een niveau dat we van Didillon al een tijd niet meer hadden gezien. “Op zo’n slechte grasmat moet het ook een beetje meezitten”, aldus Pavlovic over die fase. “Ik vond vrij snel mijn plek in mijn nieuwe team. Ook al was het allemaal kort dag geweest. Vijf dagen geleden kwam ik hier aan. Medische proeven afgelegd, contract getekend, twee trainingen en dan meteen het bad in. Maar ik had het niet anders gewild. Ik heb lang genoeg op speelgelegenheid moeten wachten.”

Studerende ploegmaat

Strahinja Pavlovic werd in december 2019 door Monaco aangekocht, maar was toen pas achttien jaar geworden en mocht van zijn nieuwe club nog een jaartje voort rijpen in zijn vertrouwde omgeving bij Partizan Belgrado. Ook in Servië werd evenwel niet lang gevoetbald in 2020. “En toen ik aan de voorbereiding op het huidige seizoen begon in Monaco, liep ik zelf een coronabesmetting op”, vertelt de linksvoetige verdediger. “Daardoor verloor ik enkele belangrijke maanden. Ik had enorm veel spierpijnen in die periode. Eenmaal genezen en fit, liet coach Niko Kovac mij één minuutje opdraven om in Dijon een zege over de streep te helpen trekken. Maar ik wou natuurlijk meer spelen. Een uitleenbeurt aan Cercle is voor mij de ideale oplossing.”

Het Belgische voetbal kent Pavlovic van televisiebeelden, bij Cercle vindt hij zijn Monegaskische ex-maats Jean Marcelin en Giulian Biancone terug. “Ik hoor van hen dat er toch wel grote verschillen zijn, dat er hier een erg fysiek soort voetbal gespeeld wordt. Daar moet ik zeker kunnen in aarden. Cercle lijkt me een leuke club, alles is goed georganiseerd ook. Al schrok ik toch wel, toen ik een jonge ploegmaat hier achter zijn studieboeken zag zitten tussen twee trainingen. Ja, ik ben tevreden over mijn eerste wedstrijd. Meteen scoren was een leuke binnenkomer, maar het belangrijkste is natuurlijk de zege van het team.”

