Senna Miangue definitief van Cagliari naar Cercle Brugge tot 2025: “Zoveel vertrouwen voelen, dat is echt zalig”

Cercle Brugge had een optie tot aankoop in het huurcontract van Miangue bedongen voor 1 miljoen euro, maar die werd niet gelicht. Niet omdat ze bij de Vereniging ontevreden waren over zijn prestaties, integendeel. TD Carlos Aviña (die recent een zeer concreet aanbod naast zich neerlegde om bij Athletic Bilbao aan de slag te gaan) zocht en vond een andere manier om Miangue langer bij Cercle aan boord te houden. Nieuwe onderhandelingen met Cagliari resulteerden in een definitieve overgang voor een transfersom van 300.000 euro, en in een contract voor de speler tot de zomer van 2025.

“En daarmee ben ik dolgelukkig”, straalt Miangue. “Ik voel dit aan als een beloning voor het harde werk dat ik het afgelopen seizoen heb geleverd. Een betere motivatie kan je niet krijgen om nóg beter te gaan presteren. Vanaf de eerste training lieten de ploegmaats ook blijken dat ze me er graag opnieuw bij wilden. Zoveel vertrouwen voelen, dat is gewoon zalig.”

Door zijn nieuwe contract ligt de toekomst van Senna Miangue, bij wie er gezinsuitbreiding op komst is, de komende jaren alvast verder in België.

“Mijn Nederlandse vriendin en ik kijken enorm uit naar de geboorte van ons dochtertje in september”, zegt de papa in spe. “En we hebben nu ook een gezellige woning in Brugge gevonden, nadat Almere toch wel wat ver bleek tijdens mijn beginperiode bij Cercle.”

Ruimte voor progressie

Miangue heeft, na een door blessures geteisterde eerste seizoenshelft, sinds begin 2022 iedereen bij groen-zwart van zijn grote waarde voor het team kunnen overtuigen. Of liever: sinds eind 2021. In de gewonnen Brugse derby op tweede kerstdag scoorde de voormalige jeugdspeler van Beerschot eindelijk zijn eerste doelpunt in de Belgische competitie - zijn eerste doelpunt als profvoetballer tout court - na passages bij Standard en Eupen. Daar zouden nog twee treffers bijkomen. Hij speelde uiteindelijk nog achttien matchen vorig seizoen.

“Maar er is dus zeker nog ruimte voor progressie”, geeft Miangue aan. “Ik ben er dan ook vanaf de eerste minuut op het oefenveld weer vol tegenaan gegaan. De voorbereiding verloopt goed, maar hard. Maar ik had niets anders verwacht, hoor. Dit is het moment om de basis voor het hele seizoen te leggen, hé.”

Internationaal oefenprogramma

Cercle is vandaag (zonder de geblesseerde Velkovski en de zieken Decostere, Somers, Kanouté en Kehrer) naar Monaco afgereisd, waar het morgenvoormiddag zijn eerste oefenwedstrijd afwerkt op La Turbie. Nadien speelt het ook nog op PSV Eindhoven en op OGC Nice. Geen regionale wedstrijdjes tegen buurtploegen dus voor de Vereniging.

“Het is een andere aanpak, maar als voetballer is het simpelweg een privilege om tegen Europese topclubs van dat kaliber te mogen proefstomen. We zullen meteen weten waar we staan. Op training hebben we de afgelopen anderhalve week heel veel op balbezit geoefend, daar waar ons spel er vorig seizoen vooral op gericht was hoe we moesten lopen en pressen wanneer het andere team de bal had.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League