Rabbi Matondo, dribbelkont van Cercle die nu ook tegen Anderlecht wil schitteren: “Als we winnen, wrijf ik het eens goed in Raman z'n gezicht”

VOETBAL EERSTE KLASSE A Hannes Van Der Bruggen voor het eerst met Cercle in Ghelamco Arena: “Bankzitten is niet leuk, neen”

Vorig seizoen miste Hannes Van Der Bruggen de verplaatsing met Cercle Brugge naar AA Gent door een rode schorsingsdag. Zondag trekt de Vereniging naar de Ghelamco Arena, maar het valt af te wachten of het Gentse jeugdproduct dit keer wel in actie komt. De voorbije twee weken bleef Van Der Bruggen aan de bank gekluisterd. “Ik had me dit seizoen helemaal anders voorgesteld, maar ik blijf keihard knokken om mijn plaats terug te winnen?”

23 september