VOETBAL 1A Yves Vanderhaeg­he (Cercle Brugge) op zijn hoede voor Eupens gevaar: “Iedereen kan scoren bij de Panda’s”

Het sensationele slothalfuur in het Waregemse Regenboogpark leverde Cercle Brugge vorige zaterdag eindelijk de tweede seizoenszege op. Trainer Yves Vanderhaeghe genoot er intens van, maar verloor ook de minpunten van de prestatie in Zuid-West-Vlaanderen niet uit het oog. Vanavond wil hij tegen Eupen verbetering en bevestiging zien. “En respect voor de Panda’s, want bij hen komt het gevaar van overal.”

