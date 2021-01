Paul Clement (Cercle) vandaag tegen Standard: “Ik zie offensief veel potentieel in duo Ugbo-Denkey”

VOETBAL 1ADoor de zege van Moeskroen in de sneeuw tegen Racing Genk (na een wedstrijd die onder voorbehoud werd gespeeld) is Cercle Brugge weer op een mogelijke degradatieplaats terechtgekomen. Puntenwinst tegen Standard is voor de Vereniging vandaag dus een must voor het team van trainer Paul Clement, zeker met de midweekse verplaatsing naar Antwerp in het achterhoofd. Cercle staat voor een zwaar tweeluik. “Het goede gevoel na het gelijkspel op Beerschot moeten we nu vasthouden en gebruiken”, benadrukt Clement.

Eindelijk kon Cercle Brugge komaf maken met de lange reeks nederlagen. Ook op het Kiel scheelde het woensdag weinig of groen-zwart was met het kleinste verlies de bus moeten opstappen, maar bij de Vereniging klampen ze zich vast aan de late gelijkmaker van Musaba om te geloven dat een ommekeer tot de mogelijkheden behoort. “We waren zonder betwisting de ploeg die het meest aanspraak mocht maken op de zege in Antwerpen, met de betere kansen en het betere voetbal”, kijkt Clement nog even terug. “Verdedigend zat het zeker niet slecht in elkaar bij ons, alleen bij het tegendoelpunt lieten we ons te makkelijk aftroeven. Ook tactisch speelden we een goede wedstrijd.”

Begint Standard met Klauss ?

Inmiddels werd de focus dus verlegd naar Standard, dat zelf ook met een goed gevoel naar Jan Breydel afzakt. De troepen van de kersvers hoofdtrainer Mbaye Leye wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe coach vrij makkelijk van Waasland-Beveren. “Standard heeft dit seizoen al de nodige problemen gekend, en één van die problemen was zeker dat ze onvoldoende efficiënt waren”, analyseert Clement. “Ik kan alleen maar hopen dat ze pas na de wedstrijd tegen ons de oplossing voor dat probleem vinden, al puurden ze vorige maandag wel het maximum uit een minimum aan kansen. Wij zullen goed moeten verdedigen, dat is zeker. Afwachten of hun aanwinst er al bij gaat lopen, die jongen van Hoffenheim (João Klauss, red.). Misschien begint die op de bank.”

Denkey

Bij Cercle geldt hetzelfde voor de 20-jarige Togolees Kévin Denkey, die deze week op training aansloot en zijn coach alvast kon overtuigen. “Zijn komst zorgt er in elk geval voor dat ik in offensief opzicht meer keuzemogelijkheden krijg”, geeft Clement aan. “Ik zie alvast veel potentieel in een spitsenduo met Iké Ugbo. Met hun power en hun werkkracht kunnen ze het een defensie bijzonder moeilijk maken.”

Ueda naar de uitgang

Of Clement zijn favoriete 4-3-3 straks inruilt voor een 4-4-2 moet echter nog blijken. “Ik heb in mijn steunvak ook enkele jongens zoals Hotic of Hazard, die hun positie op een andere manier kunnen invullen. In de slotfase van de wedstrijd op Beerschot zorgde het inbrengen van Thibo Somers er ook voor dat we nog wat extra aanvalskracht hadden waardoor Musaba vrij voor doel kon worden gebracht. Nu ik vijf wissels kan doorvoeren, is het in elk geval een goede zaak dat ik een extra-spits zou kunnen inbrengen.”

Clement trok gisteren met 22 spelers op afzondering, van wie er dus vier niet op het scheidsrechtersblad komen. Op Beerschot zaten Hoggas en Vitinho in de tribune, en dat zou vandaag best weer het geval kunnen zijn. Naomichi Ueda is er andermaal niet bij. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de Japanner tijdens de slotdagen van deze wintermercato andere oorden opzoekt.

