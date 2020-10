Paul Clement (Cercle Brugge) vandaag tegen AA Gent: “Hun heropstanding halt toeroepen”

Never change a winning team. Een ongeschreven wet in voetbal, maar het zijn niet altijd blessures of schorsingen die coaches toch tot ingrepen nopen. Een interlandbreak bij voorbeeld. Cercle Brugge zag niet alleen Dino Hotic, maar ook Dimitar Velkovski en Naomichi Ueda voor internationale verplichtingen vertrekken. Ueda viel in en scoorde tegen Ivoorkust in Utrecht, Velkovski maakte zijn debuut voor Bulgarije in Finland. Maar ze keerden pas donderdag terug. Met slechts één training in de benen, oordeelde Clement het niet aangewezen de beide verdedigers in de selectie voor AA Gent op te nemen. In zijn ruime kern van 28 spelers, inclusief de doelmannen, heeft hij voldoende alternatieven.

”Ik heb twee weken gehad om de spelers goed te observeren op training en van daaruit de beste opstelling en de beste bank te distilleren”, zegt Clement. “Met Giulian Biancone hebben we er een topper bij gekregen. Het is leuk voor ons dat AS Monaco hem opnieuw aan Cercle Brugge heeft toevertrouwd om zijn ontwikkeling verder te begeleiden. Giulian komt in een nieuwe situatie terecht, want Cercle is niet meer de ploeg die hij in maart heeft verlaten. En zelf heeft hij ondertussen bij Monaco ook stappen gezet en ervaring opgedaan. Zijn laatste wedstrijden, als linksachter, waren van uitstekend niveau.”

Het zou dan ook niet verbazen mocht Clement zijn laatste nieuwkomer vandaag op die positie uitspelen. De herstelde Corryn kan natuurlijk links achteraan starten, of misschien krijgt Vitinho de kans zijn uitstekende invalbeurt in Eupen te bevestigen.

“Ver beneden hun waarde”

Clement beseft terdege dat zijn team het tegen AA Gent niet onder de markt zal krijgen. De Buffalo’s haalden net voor de interlandbreak vernietigend uit tegen Beerschot.

”Het mag duidelijk zijn dat AA Gent momenteel ver beneden zijn waarde gerangschikt staat”, oordeelt de Cercle-coach. “Dit is een ploeg die met titelambities aan de start van de competitie kwam. Ze zijn met de nodige problemen aan het seizoen begonnen. Ik heb hun wedstrijd tegen Beerschot bekeken en herbekeken. Yaremchuk toonde zich een Europese topper, Depoitre was scherp en ze hebben enkele jongens die bijzonder vaardig uitbreken in de omschakeling. Ik zag een team dat vol vertrouwen speelde en dus zo snel mogelijk hogerop wil geraken in de klassering. Wij gaan er alles aan doen om die wederopstanding nog even een halt toe te roepen.”

Na acht speeldagen staat Cercle Brugge, met 12 van de 24 te behalen punten, op een puike achtste plaats. Drie punten boven Gent zowaar.

“Maar dat is een momentopname”, weet hij. “Toch is die balans uitstekend als je ziet dat we nog maar drie wedstrijden in eigen huis hebben afgewerkt. En nog maar één wedstrijd voor ons eigen publiek. Tegen Sint-Truiden was dat, een hele goeie prestatie van ons. Hopelijk gaan we tegen Gent op herhaling en kunnen we hetzelfde niveau brengen. Jammer dat het door de stijgende coronacijfers de volgende wedstrijd, opnieuw thuis, zonder onze fans zal moeten tegen Moeskroen.”