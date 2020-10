Paul Clement (Cercle Brugge) mist vier ‘positieve’ pionnen op Charleroi: “Dit wordt onze moeilijkste opdracht”

Vanavond neemt Cercle Brugge in Charleroi de draad van de competitie weer op, nadat vorige week de wedstrijd tegen Moeskroen werd uitgesteld omwille van de uitbraak van Covid-19 bij de tegenstander. Cercle mist vanavond zelf vier belangrijke pionnen die na een positieve test in quarantaine gingen. “Het was een ongebruikelijke trainingsweek, in Charleroi staat ons sowieso de moeilijkste opdracht van dit seizoen te wachten”, weet coach Paul Clement.

De Engelse coach van groen-zwart hoopt hartsgrondig dat de opwaartse spiraal van de resultaten én het spel van zijn team door de onderbreking niet worden verstoord.

“Charleroi heeft vorig weekend om dezelfde reden als wij ook niet gespeeld”, bedenkt Clement. “Ook bij hun tegenstander (Waasland-Beveren, red) waren er te veel Covid-afwezigen. We beleven speciale tijden, maar wij moeten daar zo goed en zo kwaad mogelijk mee om trachten te gaan. Het was niet de simpelste trainingsweek voor ons, aangezien we dus ook door het virus werden getroffen. Hoe het in onze kleedkamer is geraakt, daar hebben we het raden naar. Iedereen hield zich strikt aan de opgelegde maatregelen, maar niemand is vrij van besmetting. Dat hebben we dus moeten ondervinden. Een aantal jongens bij ons moesten in quarantaine gaan, nog een geluk dat één van de zes positieve tests uiteindelijk ‘vals positief’ bleek.”

Wind uit alle richtingen

Wie de getroffen spelers zijn, maakte Cercle Brugge niet bekend. Maar toen de selectie voor Charleroi gisteren werd gemaakt, viel meteen de afwezigheid op van doelman Thomas Didillon en de verdedigers Jean Marcelin, Jérémy Taravel en Giulian Biancone. Vier jongens van wie geen blessures waren gesignaleerd. “Gelukkig hebben we een zeer ruime kern en kan ik op goeie vervangers rekenen”, had Clement voorafgaand aan de vrijdagtraining laten weten zonder namen te noemen. Aangenomen mag worden dat de Braziliaan Warleson weer in doel komt en dat Noamichi Ueda en David Bates het hart van de defensie zullen vormen. Voor Biancone wordt zijn terugkeer in het team nu al voor de derde week op rij door de omstandigheden doorkruist. Tegen Gent ontbrak hij door een knieblessure, nadien was er het uitstel tegen Moeskroen.

”Het was hoe dan ook een ongebruikelijke trainingsweek, want ook de weergoden speelden ons op woensdag nogal parten”, grijnst Clement. “Als Engelsman ben ik wel wat regen gewoon, maar deze was ijskoud en kwam echt uit alle richtingen gewaaid. Het maakte goed trainen quasi onmogelijk. Maar ach, ik ga geen uitvluchten zoeken. Ik verwacht ook in Charleroi weer van mijn spelers dat ze zich van hun beste kant tonen. Dat zal nodig zijn, want we krijgen één van de zwaarste opponenten te bekampen. Nadat ze met zes overwinningen op rij begonnen werden de resultaten van Charleroi misschien iets minder (gelijkspel tegen Moeskroen, verlies tegen Genk en Standard, red). Daar had de Europese belasting misschien wel wat mee te maken. Nu zij uit de Europa League verdwenen en ook een week bijkomende recuperatie hadden, moeten we voorbereid zijn op een tegenstander die hongerig is. En die moeilijk te ontwrichten zal zijn, hun defensie stond nog altijd minst doelpunten toe. Maar wij brachten vanuit offensief oogpunt onze beste verrichtingen de jongste wedstrijden en kunnen daar op verder bouwen.”

Verleden kan je niet veranderen

Dat Cercle Brugge tegen Charleroi traditioneel moeilijk punten pakt, vindt Clement geen argument.

”Data en statistieken geven soms indicaties, maar aan wat in het verleden gebeurde kan je niks veranderen. Maar het is mijn job om vooruit te kijken. De ontwikkeling van onze ploeg en van een aantal jonge spelers geeft me goede hoop om dit keer wel een goed resultaat neer te zetten tegen Charleroi. Wat niet wegneemt dat dit één van onze moeilijkste opdrachten van het seizoen wordt.”