Opvolger van Yves Vanderhaeghe is een Oostenrijker: Dominik Thalhammer krijgt sleutels Cercle in handen

VOETBAL 1A Yves Vanderhaeg­he en Cercle Brugge wachten Standard met het mes tussen de tanden op: “Ik ben een strijder”

Zeven nederlagen in de jongste 8 matchen: het overkwam Yves Vanderhaeghe (51) nooit eerder in zijn 7 seizoenen als hoofdtrainer. “Slecht slapen doe ik er nog niet van”, zucht de coach van Cercle Brugge. “Maar ik ben zeker niet de gezelligste thuis. We moeten dringend een resultaat neerzetten om het tij te keren.” Zaterdag komt Standard naar Jan Breydel. Cercle won voor het laatst thuis van de Rouches in... 2011, ook al geen statistiek om vrolijk van te worden.

21 oktober