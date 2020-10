Miguel-shirts van Anderlecht brengen 6.381 euro op voor strijd tegen leukemie

Chris Van Hulle: “Fans zijn eigenheid van Cercle”

27 februari In de sensationele wederopstanding van Cercle Brugge had de groen-zwarte aanhang een onmiskenbaar aandeel. Met tweeduizend waren ze afgelopen zaterdag in Moeskroen. “Nooit gezien, maar nu moeten we ook in de drie matchen op Jan Breydel onze rol spelen om het behoud over de streep te trekken”, hoopt Chris Van Hulle, voorzitter van de Supportersfederatie, op een grote opkomst zondag tegen AA Gent.