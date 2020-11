Leonardo Lopes Da Silva (Cercle) verving Hotic op Charleroi: “Bij die grote kans had ik beter moeten doen”

Na twee goeie invalbeurten in Eupen en tegen AA Gent, stond Leonardo Lopes Da Silva zaterdag in Charleroi voor het eerst in de basis bij Cercle Brugge. Onvoorzien, maar door de Covid-besognes van Dino Hotic. De 21-jarige Portugees liet aardige dingen zien, maar miste ook een opgelegde kans. “Ik ben met een dubbel gevoel van het terrein gestapt.”

Dat Lopes geen echte afwerker is, bleek reeds uit zijn statistieken. Vorig seizoen scoorde hij bij Hull City in de Championship twee keer in 44 wedstrijden.

”Ik voetbalde er vooral op de “6" en kwam dan niet zo vaak in scorepositie”, geeft hij aan. “Maar hoe dan ook had ik beter moeten doen met die kans. Niet dat ik verrast was dat de doelman van Charleroi die bal pardoes in mijn voeten speelde. Onze coach had ons opgedragen om te pressen, en dus wist ik dat ik na die ‘steal’ recht op doel moest proberen te gaan. Hij ging echter goed plat. Jammer, want de wedstrijd had een andere richting kunnen krijgen als ik die kans niet had gemist.”

Jong vertrokken uit Portugal

Eén minuut nadien klom Charleroi op voorsprong langs Gholizadeh en zakte bij de Bruggelingen de moed in de schoenen. Zeker nadat Berahino de score verdubbelde met het hoofd, nadat een schot van Morioka via de voet van zijn landgenoot Ueda tot tweemaal toe tegen de lat en op de lijn botste.

”Zij waren enorm efficiënt”, beseft Lopes. “Dit was een enorm sterke tegenstander, het is geen toeval dat ze bovenin de rangschikking staan.”Lopes Da Silva tekende half september voor vier seizoenen bij Cercle Brugge. Hij is niet ontevreden over hoe zijn integratie verlopen is.”Hoe Cercle precies bij mij is terechtgekomen, weet ik eigenlijk niet. Ik kende de coach wel, zijn faam als vroegere assistent van Carlo Ancelotti ging hem vooraf. Of hij mij kende? Wellicht wel, ja. Door de andere spelers werd ik in ieder geval goed ontvangen, dit is een toffe groep met veel jonge spelers.”

Waarbij er zelfs een paar Portugees spreken, met de Brazilianen Vitinho en Warleson. Maar Lopes spreekt zelf ook perfect Engels, nadat hij al op zijn veertiende zijn vaderland verliet voor eerst Peterborough United en nadien Wigan Athletic, FC Gillingham en Hull City.

”Ik hoop dat mijn keuze voor Cercle de juiste zal blijken om me in Europa verder te ontwikkelen”, besluit hij. “Brugge is een rustig stadje. Ik woon er in het stadscentrum, samen met mijn vriendin. Door de semi-lockdown zal het nog wel even duren voor we de goeie restaurantjes gaan kunnen ontdekken. Het is geen makkelijke periode.”