Kylian Hazard (Cercle Brugge) steekt in bloedvorm: “Door neusoperatie? Vooral door ons sterk collectief”

In zijn derde seizoen bij Cercle Brugge kregen we de afgelopen weken een herboren Kylian Hazard (25) te zien. Het jongere broertje van Eden en Thorgan liet alleen bij zijn invalbeurt op Anderlecht een valse noot optekenen, maar oogstte vooral positieve commentaren na zijn goal op Eupen en twee assists tegen AA Gent. Zaterdag wil Hazard in Charleroi de positieve lijn doortrekken.

Zowat dagelijks houdt Kylian Hazard via sms of andere sociale media contact met zijn bekendere broers. Dat was deze week niet anders na hun goede prestaties in de Champions League, respectievelijk met Real op Borussia Mönchengladbach en met Dortmund tegen Zenit. “Ze hebben het uitstekend gedaan, hé”, lacht hij. “Allebei ingevallen en beslissend geweest.”

Beslissend was Kylian zelf óók, met een goal, twee assists en twee pre-assists in Eupen en tegen Gent. Voor een Hazard op dreef kwam het uitstel van de partij tegen Moeskroen dus best ongelegen. ”Het is wat het is”, maakt hij er zich niet al te druk om. “De coronapandemie grijpt dezer dagen om zich heen, wij moesten ook een aantal spelers missen op training. Mocht het tot een lockdown komen, dan hoop ik dat het voorbeeld van Frankrijk wordt gevolgd en dat de profwedstrijden kunnen doorgaan. Maar natuurlijk staat de volksgezondheid voorop.”

Offensieve aanpak

Gezondheid is één van de factoren die in de sterke competitiestart van Kylian Hazard mogelijk een rol spelen. De flankaanvaller liet tijdens de voorbereiding een neusoperatie uitvoeren die al langer gepland was, en die hem in de wedstrijden toelaat vrijer te ademen. ”Maar dat zal wel niet de grootste verklaring zijn voor mijn goede prestaties”, grijnst hij. “Alles begint immers met het collectief, en op dat vlak staat Cercle er dit seizoen veel beter voor dan in de afgelopen twee campagnes. Dat heeft én met de offensieve aanpak van de coaches én met de komst van een aantal kwaliteitsvoetballers te maken.”

Quote Ik heb me de voorbije weken kunnen manifeste­ren zoals nooit eerder in mijn twee jaar hier bij Cercle Brugge Kylian Hazard

“Het klopt dat ik me de voorbije weken heb kunnen manifesteren zoals nooit eerder in mijn twee jaar hier bij Cercle. Vorig seizoen scoorde ik pas in de laatste minuten van de laatste match die kon worden afgewerkt, tegen Club Brugge. Nu zijn mijn statistieken al beduidend beter. Hopelijk kan ik dit de komende periode bevestigen.”

Veel praten met assistent-coach

Eén keer moest Hazard dit seizoen vrede nemen met een zitje op de bank, op Anderlecht, waar Clement zijn invallers na afloop flink de mantel uitveegde. ”De coach eist het maximum van iedereen, gelukkig kon ik hem nadien op training overtuigen. Met zijn assistent Nigel Gibbs praat ik vaak, hij hamert er voortdurend op dat ik de kwaliteiten heb om beslissend te zijn.”

Na het uitstel tegen Moeskroen trekt Cercle hongerig naar Charleroi, dat zijn partij tegen Waasland-Beveren ook uitgesteld zag. De Carolo’s vielen, na een perfecte competitiestart met achttien op achttien, flink terug. Oktober was geen feestmaand, met een gelijkspel in Moeskroen, nederlagen tegen Genk en Standard en de Europese uitschakeling door Lech Poznan. ”Je zou kunnen denken dat het het goeie moment is voor ons om naar Mambourg te gaan, maar zij zullen zich uiteraard ook willen herpakken”, bedenkt Hazard. “In ieder geval trekken wij er met open vizier heen. Vorig seizoen verloren we zowel ginds als thuis met 3-0 en bestonden we eigenlijk niet. Reken maar dat het nu niet zo zal lopen.”