Iké Ugbo (Cercle Brugge): “Tegen Eupen is er geen keuze: we moeten eindelijk nog eens winnen”

De 22-jarige spits van Cercle Brugge heeft met zijn tien doelpunten in zestien wedstrijden de spotlights op zich gericht tijdens zijn eerste half seizoen op Jan Breydel. Clement gruwt bij de gedachte dat zijn goudhaantje tijdens de pas begonnen wintermercato plots zou worden weggeplukt. “Iké Ugbo heeft een contract bij ons en mag onder geen beding weg”, maakt technisch directeur Carlos Aviña zich sterk. Maar in voetbal zijn ‘niet’ en ‘nooit’ woorden die je beter niet voor je beurt uitspreekt.

Enorme stappen gezet

Zelf maakt Iké Ugbo zich niet druk om wat zich rond zijn persoontje afspeelt. “Mijn makelaar houdt zich daar mee bezig”, zegt hij. “Mijn focus ligt helemaal op Cercle. Ik ga er van uit dat ik hier het seizoen afmaak.”

“Dat zou ook de verstandigste keuze zijn”, reageert trainer Paul Clement, die een grote stem in het huren van Ugbo bij Chelsea had. “Nergens anders zal hij zich zo kunnen ontwikkelen als hier. Iké heeft al enorme stappen gezet, want hij verzamelde nooit eerder zoveel minuten als dit seizoen. En hij gaat er in die negentig minuten week na week voluit voor.”

Geen paniekstemming

De productiviteit van zijn Engelse spits vertaalde zich voor Cercle evenwel niet altijd in puntengewin. Groen-zwart zakte door een reeks van acht nederlagen in negen wedstrijden weg naar de voorlaatste stek in de klassering. “Maar we staan daar niet op onze plaats”, vindt Ugbo. “Binnen de ploeg heerst er zeker nog geen paniekstemming. We weten dat we tot beter in staat zijn. Alleen moeten we dat nu ook dringend tonen in de wedstrijden. Zaterdag wordt het tegen Eupen echt do or die: we moeten eindelijk nog eens een zege boeken om zo snel mogelijk van de degradatieplaatsen weg te sluipen.”

Naar WK met Nigeria ?

Tijdens de eindejaarsperiode werden de voetballers van Cercle een paar keer op het oefenveld verwacht. Het hielp om de eenzaamheid te doorbreken voor de jonge jongens. “Ik had het nog nooit eerder meegemaakt dat ik met kerst en oudjaar alleen op een appartementje zat”, grijnst Ugbo. “TV kijken heb ik niet zoveel gedaan, wel games gespeeld.”

En nagedacht over wat de toekomst voor hem nog in petto zou kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld: naar een WK kunnen gaan. Met Engeland zit dat er niet meteen in, maar Ugbo liet recent wel een procedure opstarten om ook de Nigeriaanse nationaliteit te verwerven. De roots van de in Zuid-Londen geboren en opgegroeide Ugbo liggen in Nigeria. “Het papierwerk is nog niet helemaal in orde, maar mijn zaakwaarnemer is daar mee bezig”, verklapt de spits. “Een WK spelen is toch de droom van elke voetballer, niet?”