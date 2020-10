Iké Ugbo (Cercle Brugge) maakte AA Gent met twee goals af: “Ik voel veel vertrouwen en ben hier heel sterk omringd”

Cercle Brugge Paul Mitchell op persconfe­ren­tie van AS Monaco: “Project Cercle Brugge is voor mij even belangrijk”

6 juli Bij AS Monaco is de nieuwe technische directeur (TD), de Engelsman Paul Mitchell, officieel voorgesteld aan de Zuid-Franse voetbalpers tijdens een persconferentie in aanwezigheid van CEO Oleg Petrov. Mitchell, tot voor kort bij het Red Bull-concern, is ook TD bij Cercle Brugge en gaf enige duiding bij die dubbele opdracht.