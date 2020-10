Iké Ugbo (Cercle Brugge) maakte AA Gent af: “Ik voel veel vertrouwen en ben hier heel sterk omringd”

Cercle Brugge Blijft of vertrekt wonderdok­ter Storck bij Cercle Brugge? "Op dit ogenblik met geen andere club in gesprek”

1 april “The Great Escape.” Even googelen: avonturenfilm met Steve McQueen in de hoofdrol, gedraaid in 1963. Toeval of niet: het geboortejaar van Bernd Storck. De Duitser maakte er de voorbije maanden zijn eigen voetbalsequel van.