Giulian Biancone ziet Cercle Brugge steeds dieper wegzakken: “We kunnen de nul maar niet houden”

VOETBAL 1AZevende nederlaag op rij, de dertiende al in deze competitie: Cercle Brugge blijft de slechte resultaten opstapelen. Vorig seizoen moest Fabien Mercadal na een drie op dertig opkrassen, nu krijgt Paul Clement krediet na een gelijkaardige dramatische balans. “Ondanks de opeenvolging van nederlagen blijft het vertrouwen in een goede afloop intact”, wil Giulian Biancone zaterdag na de nederlaag tegen Eupen niet aan doemdenken doen.

Ze wordt nochtans steeds nijpender, de situatie van de Vereniging onderin de klassering. Groen-zwart had gehoopt tegen het door corona geteisterde Eupen eindelijk komaf te maken met de verliesreeks, en leek daar in het eerste driekwart van de wedstrijd ook in te slagen. Maar uiteindelijk werden de Bruggelingen door twee rake schoten van Smail Prevljak murw geslagen. “We slagen er maar niet in de nul vast te houden”, sakkert Giulian Biancone. “Elke week opnieuw is er een andere reden waarom we uiteindelijk onderuit gaan.”

“Het moet ons daarbij moed geven dat we, op die ene keer tegen Genk na, nooit werden weggespeeld. Maar je koopt er niks voor dat je de evenknie van de tegenpartij bent, maar toch altijd weer met een goaltje verschil verliest. Dit wordt me een beetje te repetitief.”

Gebrek aan maturiteit

Biancone tracht zich op te trekken aan de herinnering dat hij vorig seizoen met Cercle Brugge vanuit een uitzichtloze positie alsnog het behoud hielp verzekeren. “Uitzichtloos is onze situatie op dit ogenblik zeker nog niet”, bedenkt de rechtsachter. “We hebben geen onoverbrugbare kloof die voor ons gaapt. Maar dit mag natuurlijk niet blijven duren. Zo goed als we aan het seizoen begonnen, zo pijnlijk laten we de punten nu telkens wegglippen. Terwijl het ons zeker niet aan kwaliteit tussen de lijnen ontbreekt, en ook niet op de bank. Die vele nederlagen met het kleinste verschil duiden er op dat we misschien wel een beetje maturiteit ontberen.”

Eerste goal van seizoen voor Hoggas

Biancone slaagde er dit seizoen nog niet in het niveau te halen dat hij tijdens de vorige campagne met name in de sensationele achtervolgingsrace etaleerde. Ook Kevin Hoggas kampt met dat euvel. De spelmaker legde zaterdag eindelijk zijn eerste bal in de netten - met een beauty vanaf grote afstand over de beduusde Defourny - maar dat leverde niks op. “Na mijn penaltymisser in Waregem kon ik een opsteker gebruiken”, zucht Hoggas. “Maar als een goal niks oplevert, mag hij nog zo mooi zijn, genieten kan je daar niet van.”