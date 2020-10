Giulian Biancone is terug bij Cercle Brugge: “In een sterker team kan ik nog betere voetballer worden”

Op de laatste dag van de uitgerekte zomermercato keerde Giulian Biancone (20) terug naar Cercle Brugge. Tot grote tevredenheid, zeg maar vreugde, van de groen-zwarte supporters bij wie de rechtsachter vorig seizoen in de bovenste schuif lag. Die liefde is wederzijds. “Ik ben ongelooflijk content hier terug te zijn”, lacht Biancone.

Na iets meer dan een week trainen op Jan Breydel wordt Biancone zaterdag tegen AA Gent aan de aftrap verwacht. “Er is op mijn beste positie meer concurrentie dan vorig seizoen”, weet hij. “Ik heb beelden gezien van de matchen van Cercle, en daarin deed Robbe (Decostere, red.) het als rechtsback erg goed. Het is aan de coach om te beslissen wie speelt. Maar ik ben niet teruggekomen om op de bank te zitten, laat dat duidelijk zijn. Ik heb mijn contract bij Monaco tot 2024 verlengd om daar ooit door te breken. Dat kan alleen als ik in mijn tweede jaar hier bij Cercle de bevestiging breng van wat ik in de vorige campagne liet zien.”

Over zijn persoonlijke intenties laat Biancone dus geen twijfel bestaan. Hij ziet ook dat Cercle een gedaanteverwisseling onderging. "Van de ploeg waarmee ik vorig seizoen die onvergetelijke reddingsoperatie realiseerde, is nog een stevige basis overgebleven, maar ik heb tijdens mijn eerste trainingsdagen vooral kunnen vaststellen dat er ook een pak kwaliteit is bijgekomen. Dit Cercle mag dus veel hoger mikken dan de degradatiestrijd.”

Quote Wie mij van een gebrek aan ambitie verdenkt, moet ik ontgooche­len. Door deze nieuwe uitleen­beurt geef ik immers precies blijk van véél ambitie Giulian Biancone

Het is één van de redenen waarom Biancone voor een terugkeer naar groen-zwart heeft geopteerd. “Wie mij van een gebrek aan ambitie verdenkt, moet ik ontgoochelen”, zegt hij kordaat. “Door deze nieuwe uitleenbeurt geef ik immers precies blijk van véél ambitie. Ik wil een betere voetballer worden, en dat zal eerder lukken door hier elk weekend te spelen dan door bij Monaco mee te draaien in de rotatie en maar gemiddeld één match op drie in de basis te staan. Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer ik mijn beslissing nam, had te maken met de situatie in Monaco. Ze hadden mij daar nog even nodig om als linksback te depanneren.”

Klik met Storck, klik met Clement

Aan het aartsmoeilijke vorige seizoen met Cercle heeft Biancone toch onuitwisbare herinneringen overgehouden. ”Met de fans ontwikkelde ik een erg hechte band”, kijkt hij terug. “Na elke thuiswedstrijd, gewonnen of verloren, hield ik ervan om met hen te verbroederen. En ik was inderdaad een gangmaker in de kleedkamer. Maar het is vooral omdat we ons uiteindelijk toch konden redden, dat iedereen met plezier aan dat moeilijke seizoen zal terugdenken. Zelf heb ik enorm veel vooruitgang geboekt onder Bernd Storck. Daar wil ik hem nog eens expliciet voor bedanken. We hadden een goede klik. Uit enkele gesprekken met mijn nieuwe coach en met technisch directeur Carlos Aviña, leerde ik dat Paul Clement van een offensieve speelstijl houdt. Het zal ook met hem heel zeker klikken.”

Tegen AA Gent hoopt Biancone meteen weer aan te knopen bij zijn sterke prestaties eind vorig seizoen. “De zege op de voorlaatste speeldag tegen Gent was cruciaal”, besluit hij. “Ik gaf toen de voorzet tot het vroege doelpunt van Hoggas, ja, en nadien hielden we op heroïsche wijze stand. Gent groeit nu, na een moeilijke start, weer als ploeg. We zullen daar een sterk collectief moeten tegenover zetten.”