Franck Kanouté (Cercle Brugge) toonde zich tegen AA Gent aan Belgisch publiek: “Samen met Diatta opgegroeid”

Franck Kanouté. De naam staat sinds afgelopen weekend in veel notitieboekjes. Tot zelfs in “Extra Time” keken ze hun ogen uit op de prestatie van de beresterke en technisch erg onderlegde verdedigende middenvelder van Cercle Brugge vorige zaterdag tegen AA Gent. De pas 20-jarige Senegalees is sinds een maand uitgegroeid tot de absolute sterkhouder op het middenveld van de Vereniging. “Of ik al van Monaco droom? Eerst bevestigen, maar van de nationale ploeg droom ik wel.”

Het had behoorlijk wat voeten in de aarde om Franck Kanouté in Brugge te krijgen. Reeds vorig seizoen stond de Senegalees op het groen-zwarte verlanglijstje, maar de overgang raakte pas eind augustus rond. Kanouté voetbalde de afgelopen vijf jaar in Italië, waar hij door Juventus vanuit zijn thuisland werd gelanceerd. “Ik had het geluk dat een makelaar mij voor de Italiaanse markt ontdekte”, doet Kanouté het verhaal van zijn doorbraak. “Die man kwam in de wijk waar ik opgroeide een aantal jonge voetballers scouten in een officiële wedstrijd. Ik mocht pas invallen voor de laatste tien minuten, maar blijkbaar overtuige ik hem. Hij bood me bij een aantal clubs van de Serie A aan en Juventus hapte toe.”

Die wijk waar Kanouté opgroeide, was in Ziguinchor, de grootste stad van de Senegalese provincie Casamance. En vandaar kwam ook een ander groot talent in Brugge terecht. “Ja, ik ben samen met Krépin Diatta opgegroeid”, lacht Kanouté. “Toch heb ik de voetbalstad Brugge pas ontdekt nadat mijn transfer naar Cercle in orde raakte. Van het Belgische voetbal klonk enkel de naam Anderlecht me bekend in de oren, omdat Kouyaté en Kara Mbodj er voetbalden. Dat mijn jeugdvriend Diatta hier bij de grote stadsrivaal speelt, leerde ik pas de afgelopen maand. We hebben al wat sms-verkeer gevoerd, maar enkel tijdens en na de Brugse derby van twee weken geleden hebben we elkaar gesproken. Herinneringen opgehaald eigenlijk.”

Nationale ploeg

Kanouté had het de voorbije vijf jaar niet onder de markt in Italië. Juventus stalde hem bij Ascoli, later kocht Pescara hem over en werd hij aan Cosenza uitgeleend. In totaal speelde hij een veertigtal wedstrijden in de Serie B en bleef op de radar van de scouts van Monaco. “Door blessures speelde ik niet altijd, maar vooral in Cosenza kon ik mezelf weer in de kijker spelen. Blijkbaar bleef er toch interesse voor mij bestaan. Ik tekende uiteindelijk voor vier jaar bij Cercle Brugge, dat mij een heel mooi project voorstelde. Of ik al van Monaco droom? Ach neen, hoor. Eerst en vooral moet ik mijn goede start hier in België bevestigen. Dan zien we later wel wat er nog op mijn pad komt. Waar ik wel van droom, is om voor mijn land te spelen. Hopelijk komt de Senegalese bondscoach me snel bekijken.”

Goede traptechniek

Bij Cercle kreeg Kanouté van coach Clement meteen erg veel vertrouwen. Na een korte aanloop, met een invalbeurt op Anderlecht als debuut, stond de Senegalese krachtpatser tegen STVV voor het eerst in de basis. Met hem erbij kon Clement kiezen voor een nieuw tactisch plaatje, met Kanouté als enige defensieve middenvelder achter het duo Hoggas-Hotic. Kanouté bestrijkt enorm veel terrein, en demonstreerde tegen AA Gent ook zijn goede traptechniek met het puike openingsdoelpunt. “Omdat Kylian Hazard die bal perfect voor me klaarlegde”, prijst Kanouté. “Natuurlijk hoop ik nog vaak in scorepositie te komen, dat heb ik overgehouden aan mijn opleiding. Ik kan op de ‘8' en op de ‘6' spelen, bij voorkeur laag op het middenveld. In elk geval voel ik me uitstekend hier, iedereen heeft me vanaf de eerste dag goed geholpen. Ik woon in Ruddervoorde, en in afwachting dat ik een rijbewijs behaal word ik elke dag door Albert (Verbandt, de materiaalman van Cercle, red.) opgehaald en weer thuis afgeleverd.”