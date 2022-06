Emilio Kehrer heeft bij Cercle Brugge grote schoenen te vullen: “Ik ben een linkerwinger, maar geen Matondo”

Emilio Kehrer heeft er vijf seizoenen op zitten bij SC Freiburg, dat hem destijds bij FV Ravensburg ontdekte. Als amper 15-jarige verhuisde Kehrer naar de vierde grootste stad van de deelstaat Baden-Württemberg (na Stuttgart, Mannheim en Karlsruhe), om er op ruim 140 kilometer van de ouderlijke woning - lees: van Brugge naar Leuven - zijn voetbalgeluk te beproeven.

“Makkelijk heb ik het zeker niet altijd gehad”, kijkt hij op die periode terug. “Maar ik had er alles voor over om te slagen. Het Nachwuchsleistungszentrum (opleiding, red) van Freiburg is erg gereputeerd in Duitsland en ik kreeg er alvast een heel degelijke scholing.”

Daar drong Kehrer in januari 2021 door tot de kern van het tweede elftal. Hij mocht er in anderhalf seizoen 56 wedstrijden afwerken. Met 11 goals in 26 duels had hij een groot aandeel in de titel waarmee SC Freiburg II vorige zomer van de Regionalliga Südwest naar de derde Bundesliga promoveerde. Een niveautje hoger kreeg Kehrer het wat lastiger, maar met 4 goals in 30 matchen haalde hij toch statistieken die bij Carlos Aviña in het oog sprongen. De Mexicaanse TD van Cercle Brugge knoopte onderhandelingen aan met Freiburg, die uitmondden in een driejarig contract met een optie op één bijkomende campagne.

“Mag ik opmerken dat Emilio geen centrumspits is, zoals ik vaak moest lezen, maar een zuivere flankaanvaller”, zegt Aviña. “Hij is nog piepjong, maar bezit de potentie om het hier te maken, zeker weten.”