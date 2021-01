Een grote mond, respectloos en te weinig sérieux: hoe Kylian (25) de rebel van de familie Hazard is

Voetbal Eerste klasse A Terugblik met Vincent Goemaere op bewogen eerste jaar als voorzitter van Cercle Brugge: “Never Give Up”

1 januari Voorlaatste met 18 punten uit 18 wedstrijden: door de inhaalzege van Sint-Truiden zakt Cercle Brugge uiteindelijk nog naar een mogelijke degradatieplaats aan het eind van een voetbaljaargang die het aanvatte als hekkensluiter met 11 punten uit 21 wedstrijden. Over de sensationele redding met Bernd Storck, over de goede start en de terugval met Paul Clement, over het stadiondossier en een veelbesproken lockdownfeestje, over de moedigste aller groen-zwarten Miguel Van Damme én over zijn bewogen eerste (corona)jaar als voorzitter van Cercle Brugge: een terugblik op 2020 met Vincent Goemaere.