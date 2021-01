Een grote mond, niet respectvol, te weinig sérieux en laatrijp: het karaktertje Kylian Hazard

Terwijl zijn jeugdtrainer bij AFC Tubize zenuwachtig in het rond keek, op zoek naar zijn zestiende speler voor een matchke acht tegen acht, zag hij er plots eentje zwaaien. Hoog vanuit een van de bomen achter het doel. Het is Kylian Hazard zoals zijn vrienden hem kennen. Altijd volgt er wel weer een moment dat de speelvogel het van hem overneemt. Story of his life. Bij Cercle Brugge spreken ze er al een tijdje ook over mee: “Karaktertje.”