Dino Hotic met Cercle Brugge ook tegen Standard de boot in: “Maar we blijven in goede afloop geloven”

“Twee keer troffen we het doelraam. Die kopbal van Iké Ugbo was echt goed gericht, maar sprong van de dwarslat terug. En mijn schot tegen de paal was misschien net iets te overhaast”, aldus nog Hotic. “Dat krijg je als je daar onderaan staat, dan zit het vaak allemaal tegen. Terwijl wij maar één keer de bal in de foute voet speelden, maar daar wel meteen voor werden afgestraft.”

Keerpunt

Sinds de opzienbarende 5-2-zege tegen AA Gent half oktober verzeilde Cercle tot veler verbazing in zwaar weer. Met amper vier op 36 is het sindsdien diep weggezakt. “Onze situatie wordt inderdaad week na week slechter”, stelt ook Hotic vast. “Maar ik weiger te geloven dat we met de aanwezige kwaliteit niet tot betere resultaten kunnen komen.”

“We laten nu al een paar wedstrijden na elkaar dure punten liggen. In Beerschot hadden we vorige woensdag kunnen en moeten winnen. Maar we waren al heel gelukkig met dat ene punt, het voelde aan als een keerpunt omdat het in de laatste minuut eindelijk eens had meegezeten. Nu blijft er van dat goede gevoel niet zoveel meer over, maar toch blijf ik in de goede afloop geloven. Als we voor elkaar blijven knokken zoals we dat ook nu weer deden, komt het echt wel goed.”