Dimitar Velkovski (Cercle Brugge) put moed uit gelijkspel bij Beerschot: “Misschien kiest geluk nu onze zijde”

VOETBAL 1AZelden zal een gelijkspel zo zijn toegejuicht. De slotminuut op het Kiel kan voor Cercle Brugge het kantelmoment zijn geweest waar ze bij de Vereniging over enkele maanden zullen naar verwijzen, mocht groen-zwart voor het derde seizoen op rij zijn plaats in de hoogste afdeling opnieuw veiligstellen. “Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ons harde labeur eindelijk weer iets heeft opgeleverd”, aldus een stralende Dimitar Velkovski na afloop.

Hij heeft er bepaald al een hobbelig seizoen opzitten, de Bulgaarse linkspoot. Heel goed gestart, en daarvoor ook beloond met zijn eerste convocaties en meteen ook zijn eerste drie optredens voor zijn nationaal elftal. Tegen Finland, uit en thuis, en tegen Gibraltar. Waar het precies misliep weet hij niet, maar wel dat zowat de hele selectie van Bulgarije half november plots door het coronavirus werd geveld. “En ik dus ook”, kijkt Velkovski terug. “Heel erg ziek was ik niet, ik had nauwelijks symptomen. Maar nadat ik ruim tien dagen in quarantaine had gezeten vooraleer ik naar België mocht terugkeren, voelde ik op de trainingen wel het verschil. Ik kon nooit eens voluit gaan, had voortdurend ademhalingsproblemen. Logisch dat de coaches mij aan de kant hielden.”

Geknokt tot op het einde

Het was uitgerekend in die periode dat het bij Cercle plots helemaal de verkeerde kant opging. Velkovski zag zijn maats de ene nederlaag na de andere opstapelen, en kon die negatieve spiraal niet helpen doorbreken vanaf het moment dat hij weer in het team werd gedropt. Tegen Charleroi, de wedstrijd waarin een 2-0-voorsprong werd weggegeven. En uiteindelijk ook nog een punt, nadat de tien groen-zwarten zich opnieuw op gelijke hoogte hadden geknokt. “Dat overkwam ons vervolgens nog een paar keer: goed spelen en toch telkens met het kleinste verschil verliezen”, sakkert Velkovski. “Precies daarom was het zo belangrijk om op Beerschot niet nog een keertje de boot in te gaan. Dit jonge team kon een opsteker gebruiken.”

“Toen dat schot van Kylian Hazard vroeg in de partij tegen de paal ketste, leek het of het geluk nog maar eens niet aan onze zijde ging kiezen. Misschien zal dat nu eindelijk eens veranderen. Geluk was het overigens niet dat we nog gelijk maakten, we hebben er ongelooflijk hard voor geknokt. En we bleven in onze kansen geloven, ook al wou die bal er maar niet in.”

Afscheid van Omolo

Het eerste gelijkspel van Cercle in deze competitie mag echter niet verdoezelen dat de situatie complex en gevaarlijk blijft. Dat beseft coach Paul Clement meer dan wie ook. “Zelfs een zege had niet al onze problemen opgelost”, aldus de coach. “Maar dit puntje kan belangrijk zijn voor een jonge groep die niet zoveel mentale tikken meer mocht krijgen.”

“Voor Anthony Musaba is het een opkikker dat hij de ban brak, met zijn vijfde van het seizoen”, aldus nog Clement. “Weinig jongens van pas twintig jaar kunnen overigens zijn statistieken voorleggen. Hij had het een paar weken erg moeilijk, maar ik ben overtuigd dat Anthony weer op de goede weg is.”

Gisteren zwaaide Cercle overigens Johanna Omolo uit. De 32-jarige Keniaanse middenvelder (met Belgisch paspoort) had afgelopen zomer nog een eenjarig contract bij Cercle gekregen, maar vertrekt na drie jaar nu definitief naar de Turkse neo-topklasser Erzurumspor.

