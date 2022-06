VOETBAL 1A Dino Hotic (Cercle Brugge) na wereldgoal tegen Seraing vol ambitie naar Union: “We hebben een kans”

Het lijkt wel of the sky nu the limit is voor Cercle Brugge, dat na een 12 op 12 uit de degradatiezone wegsluipt en niet zonder ambitie de verplaatsing naar leider Union aanvat. In het Dudenpark punten rapen leek een maand geleden utopisch, nu wil de Vereniging het de competitierevelatie meer dan lastig maken. “Waarom zouden wij in Brussel niet voor een stuntzege kunnen zorgen”, vraagt Dino Hotic haast retorisch.

16 december