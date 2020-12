Charles Vanhoutte (Cercle) mee ten onder tegen KVO: “Nederlagen beginnen mentaal zwaar te wegen”

Hij viel bijzonder gretig in, enkele minuten na de pauze. Omolo raakte geblesseerd en als een jonge hond ging Charles Vanhoutte (22) meteen op jacht naar de bal. Mogelijk was dat het signaal voor de andere groen-zwarten om eindelijk wakker te schieten na een meer dan ondermaatse eerste helft. De achtervolging leverde geen punt meer op. ”Het was heel stil in de kleedkamer”, zucht Vanhoutte na afloop. “Tja, dit was weer niet goed. We vonden de vrije man niet en maakten veel te weinig gebruik van de ruimte in de rug van de Oostendse defensie. Terwijl we wisten dat zij altijd hoog druk zetten en dat daar dus onze kans lag. Jammer van die kopbal van ‘Harri’ (Harrison Marcelin, red) op de paal.”