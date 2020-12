Cercle-spelers die regels aan hun laars lapten moeten "boete met paar nullen” betalen en meelopen op covidafdeling in ziekenhuis

Cercle BruggeCercle-voorzitter Vincent Goemaere was ook vandaag nog steeds niet te spreken over het feit dat Franck Kanouté (22), Anthony Musaba (20) en Jean Marcelin (20), drie van zijn spelers, betrapt werden op een verjaardagsfeestje. Hij kondigde dan ook aan dat het trio een forse boete zal krijgen en dat de drie ook moeten meelopen op een afdeling waar covidpatiënten worden verzorgd. “Hopelijk beseffen ze zo dat dit heel asociaal is.”

“Ik ga eerlijk zijn: ik ben zwaar teleurgesteld, kwaad zelfs", zo sprak Vincent Goemaere bij onze collega’s van VTM Nieuws. “Dit is ongehoord, dit past niet bij ons en niet in het voetbal in het algemeen. Ik vind dit een heel spijtige zaak. We gaan nu heel duidelijk reageren, want we kunnen dit niet aanvaarden.”

Twee luiken

Die reactie komt er in twee luiken, zegt Goemaere. “Enerzijds is er het voetballersluik: we gaan hen een hoge boete opleggen die ze niet aan Cercle betalen, maar wel aan een goed doel dat ze zelf mogen kiezen. Anderzijds is er het menselijke: de spelers gaan even meedraaien op de afdeling waar Cercle-supporters herstellen van covid. Hopelijk beseffen ze zo dat dit heel asociaal is en dat dit totaal niet hoort. Niet bij Cercle, en niet in het voetbal.”

“Of de spelers ontslagen gaan worden? Dat laat ik aan de technische staf over. Ik wil enkel een duidelijk statement maken. (...) Voetballers hebben een voorbeeldfunctie, we zijn bevoorrecht want we kunnen blijven voetballen. Ik vind dit echt ongepast en ongehoord. Ik hoop dat de voetballers tot inzicht komen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. ‘t Mag duidelijk zijn dat dit niet opnieuw mag gebeuren - zo simpel is het.”