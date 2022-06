Cercle speelt intensieve “interne” oefenwedstrijd zonder doelpunten op trainingsveld Jan Breydel

In tropische temperaturen werkte de A-kern van Cercle Brugge zaterdagvoormiddag een bijzonder intensieve onderlinge oefenwedstrijd af. Gescoord werd er niet, maar coach Dominik Thalhammer zag hoe zijn 22 spelers bijzonder diep gingen. De komende weken volgen nog drie “internationale” oefenduels in Monaco, bij PSV Eindhoven en op OGC Nice.

Nog geen Jesper Daland, Dino Hotic en Edgaras Utkus op het oefenveld bij Cercle, die pas later aansluiten na hun verplichtingen met hun nationaal team. Kevin Denkey was er wel al. De Togolees keerde vrijdag terug en werkte vooral in de fitness. Die luxe hadden de anderen niet. Geen beschutting tegen de meedogenloze zon, afzien was de boodschap.

“Het lijkt hier wel Afrika”, pufte Charles Vanhoutte na de oefenmatch. Hij herinnerde zich wellicht ook hoe de voorbereiding van Cercle vorig seizoen eveneens met zo’n onderling partijtje was begonnen. Toen in eerder druilerige omstandigheden, in Ruddervoorde. Het ene jaar is het andere niet.

Nu stonden 17 kernspelers en de vijf testers van Monaco tegenover elkaar. Om klokslag elf uur begonnen de volgende twee teams aan hun oefenduel van tweemaal 35 minuten.

Groen: Didillon - Larade, Ravych, Miangue, Torres - Vanhoutte, Lopes, Van Der Bruggen - Deman, Somers, Kehrer.

Wit: Warleson - Decostere, Popovic, Sousa, Velkovski - Kanouté, Martlé, Decarpentrie - Baranik, Sampers, Bakali.

Noorse “tien” op proef

Van de vijf Monegasken liet laatstgenoemde de sterkste indruk. “Maar tijdens hun eerste proefweek werkten ze allemaal uiterst gedreven, want ze willen hier langer kunnen blijven”, zag TD Carlos Aviña tot zijn tevredenheid. En dat geldt ook voor Emilio Kehrer, tot dusver de enige aanwinst. “Een flankspeler, geen spits”, laat Aviña opmerken. De gedoodverfde vervanger van de naar Schalke 04 teruggekeerde Rabbi Matondo dus. Overigens is er sinds vandaag een andere mogelijke aanwinst van Schalke 04 op proef bij de Vereniging, de 20-jarige Noorse middenvelder Mikail Madden. “Een nummer tien”, schetst Aviña.

Een akkoord met Cagliari over het verder huren van Senna Miangue is nakend, en van FC Knokke keren ook Arne Cassaert en Wolf Ackx terug. “Zij maken de voorbereiding met ons mee, daarna zien we verder”, aldus Carlos Aviña. Die voorbereiding brengt Cercle de komende drie weekends eerst naar Monaco voor een oefenwedstrijd met het team van Philippe Clement in het oefencentrum van La Turbie. Het volgende weekend speelt Cercle op zaterdag in en tegen PSV Eindhoven. Een vierdaagse stage in Monaco wordt nadien afgesloten met een wedstrijd op OGC Nice, vorig seizoen vijfde in de Ligue 1.

O ja, gescoord werd er vandaag niet in de onderlinge oefenmatch. Daarvoor moesten Warleson en vooral Didillon zich van hun beste kant tonen. Want het tempo lag bijzonder hoog, de kansen waren legio en er werd zeer goed en hoog druk gezet. Het zinde Dominik Thalhammer aan de zijlijn wel.