Cercle-icoon Jules Verriest brengt hulde aan wijlen Han Grijzenhout: “Hij bracht professionalisme binnen”

VOETBAL 1AZonder twijfel is de naam van de vrijdag overleden Han Grijzenhout (87) de grootste op het trainerspalmares van Cercle Brugge. Julien Verriest (74) stond zelfs als speler al dicht bij de Amsterdammer, die in vier periodes liefst tien jaar de sportieve baas was bij de Vereniging. “Ik ben een vriend verloren”, zegt het Cercle-icoon stil.

Zes jaar diende Verriest onder Grijzenhout. Van 1972 tot 1977 en nadien ook nog tijdens het jaar waarin Cercle zijn verloren plaats in eerste klasse heroverde met de titel in tweede klasse, 1978-79. Waarna de Amsterdammer naar Club Brugge overstapte om er kampioen te worden. “Dat heb ik hem nooit kwalijk genomen”, zegt Verriest. “Ik ben een Cercle-man in hart en nieren, maar ik ben nooit tégen Club geweest.”

Van Ajax naar krakkemikkig stadionnetje

Aan zijn samenwerking met Grijzenhout houdt Verriest enkel goeie herinneringen over. Het was overigens door toedoen van de Nederlandse topscheidsrechter Leo Horn, een man die twee Europese finales floot, dat Grijzenhout in Brugge verzeilde. Grijzenhout was jarenlang assistent geweest van Rinus Michels en Stefan Kovacs bij Ajax, maar kreeg geen kans als hoofdtrainer in Nederland.

Gerard Versyp, de toenmalige scheidsrechtersbaas in ons land die in het bestuur van Cercle zetelde, kreeg een tip, toen Cercle een opvolger zocht voor Urbain Braems. “Braems was zes jaar bij Cercle en had ons naar eerste klasse gebracht”, schetst Verriest. “Maar Urbain werkte met de middelen die Cercle had, en dat waren er niet zo veel in het toenmalige Desmedtstadion. Grijzenhout zette grote ogen op, toen hij vanuit Ajax in dat krakkemikkige stadionnetje terechtkwam. Maar hij ging meteen aan de slag, eiste voor alle spelers drie uitrustingen en ook ballen en kleine doelen. Hij bracht het professionalisme bij Cercle binnen.”

Negentigduizend mensen in Camp Nou

Grijzenhout maakte meteen naam als een trainer van de harde lijn, met een groot tactisch inzicht en een hart voor de jeugd. “Omdat ik in die tijd al de buitenlandse spelers opving bij hun aankomst, werd mij gevraagd ook de nieuwe trainer wegwijs te maken in Brugge. Zo ontstond snel een verbondenheid die echte vriendschap werd, ook met zijn echtgenote en twee kleine dochtertjes.”

“Ik moest hem verplicht vergezellen naar de matchen van de reserven, waar hij jonge talenten als Franky Van Haecke, Jean-Pierre Gardin, Bernard Verheecke, Filip De Waele en Dirk De Vriese meteen liet doorstromen ten koste van de oudere spelers als Hanon, Bettens en Goyvaerts”, gaat Verriest voort. “Dankzij zijn relaties speelden we die galawedstrijd in Barcelona na de transfer van Johan Cruijff, voor negentigduizend toeschouwers in Camp Nou. Het hoogtepunt van mijn voetballeven, zonder meer.”

Verlengstuk op het terrein

Verriest, die als linksback in die tijd furore maakte en zowel bij Anderlecht als bij... Club Brugge hoog op het verlanglijstje stond, werd door Grijzenhout kapitein gemaakt en naar de liberopositie gepiloteerd. “Ik was zijn verlengstuk op het terrein. Ja, hij kon heel hard zijn, de Nederlandse school, hé. Maar buiten het veld was Han Grijzenhout een innemende, warme man. Ook nadat ik gestopt was als voetballer en hij als trainer, bleven we contact houden. “

“Na het verlies van zijn echtgenote is hij zelfs even op een appartement bij mij in de buurt komen wonen. Maar omdat zijn dochters in Drongen woonden, verbleef hij daar de laatste jaren in een rustoord. Af en toe nam ik Han nog eens mee naar Cercle, al liet zijn tanende gezondheid dat op de duur nog amper toe. Maar hij had een groen hart, hé, en werd door iedereen bij Cercle gerespecteerd om zijn verdiensten uit het verleden”, besluit Verriest. “Fijne man, lieve man. Ik ben weer een vriend verloren.”