Cercle Brugge lanceerde vandaag zijn nieuw logo. Exact om 12.12 uur, een symbolische verwijzing naar het stamnummer. Na het succesrijke seizoen dat op een tiende plaats werd afgesloten, het beste resultaat sinds de terugkeer in 1A vier jaar geleden, vonden ze bij de Vereniging dat het de hoogste tijd was geworden om de groeiende ambities ook door middel van een doorgedreven rebranding tot uiting te laten komen. Het nieuwe logo is niet enkel ‘future proof’, het moet gelden als een frisse versie van de filosofie van groen-zwart mét het grootste respect voor de 123-jarige geschiedenis.

“Onze herziene visie moet het fundament voor onze toekomst vormen”, zegt CEO Ben Lambrecht. “De nieuwe look and feel passen perfect bij de toekomstdromen en de gedurfde ambities van Cercle Brugge. Wij willen vanaf nu evolueren naar een ploeg die assertiviteit uitstraalt en die precies daarom allesbehalve bang is om op te vallen. De hoge pressing en de fysieke dominantie maakten in 2022 reeds diepe indruk binnen de krijtlijnen, dat moet voortaan ook daarbuiten de houding zijn waar Cercle voor staat.”

“Groen” en “Cercle” claimen

Over de vernieuwde filosofie, waar het nieuwe logo de uiterlijke illustratie van moet worden, is bijzonder goed nagedacht. Louis-Philippe Depondt, de 27-jarige persverantwoordelijke, schetst de twee ijkpunten.

Groen Cercle is de enige ploeg in de huidige Jupiler Pro League met die kleur. En dat is al sinds mensenheugenis het geval. Ja, er is Lommel geweest, nu in de Challenger Pro League. In een verder verleden waren er ook Racing Mechelen, La Louvière en Crossing Schaarbeek in groen en wit, Sporting Hasselt in groen en blauw, AS Oostende in groen en rood. Maar wie topvoetbal en groen associeerde, kwam altijd en overal automatisch bij Cercle Brugge uit. Wij mogen groen claimen.

Cercle Geen enkel ander team aan de nationale voetbaltop heeft die omschrijving in zijn officiële benaming. Het stamt uit de tijd dat Frans in dit land overal de voertaal was, maar het bleef zijn betekenis behouden nadat in Vlaanderen de ontvoogding zich op taalgebied doorzette. De benaming droeg steeds de symboliek van de nooit eindigende cirkel in zich.

Jeugdig, energiek, familiaal

De groene kleur en de symbolische cirkel waren dan ook de karakteristieke kenmerken die centraal stonden in de rebranding. De groene kleur staat voor vernieuwing, voor jeugd (de gemiddelde leeftijd van het elftal was de voorbije maanden 23 jaar) en in de huidige maatschappij uiteraard ook voor energie. De cirkel staat dan weer voor de grondbeginselen van de vereniging: familie, vriendschap, harmonie, verbondenheid. Iedereen is welkom bij Cercle Brugge, waar diversiteit en inclusiviteit nooit holle begrippen waren.

“Die eeuwige waarden van de Vereniging worden met de lancering van een nieuw logo in een modern jasje gestopt”, vervolgt Depondt. “Cercle Brugge is en blijft dé voetbalfamilie van België en van Brugge. Het heeft zijn eigen iconen, Jules Verriest en onze betreurde Miguel Van Damme op kop. Het heeft zijn roots, die zoals bekend in de broederschool van “de Frères” liggen. En het heeft zijn jeugdige onbevangenheid, met in de voorbije twee seizoenen de doorstroming van enorm veel eigen talenten: Thibo Somers, Charles Vanhoutte, Robbe Decostere, Olivier Deman, Arne Cassaert, Aske Sampers en er zitten er nog veel aan te komen. Niet enkel de spelerskern werd stelselmatig verjongd, ook de omkadering volgde. Een bezoekje aan ons nieuwe administratief zenuwcentrum in het bedrijvenpark O’Forty aan de E40 in Oostkamp zal iedereen daarvan overtuigen. En dan is er het verhaal van de tribunes. Daar tref je nog altijd het oudere publiek dat Cercle sinds de moeilijke jaren ‘60 trouw zwoer, maar groeide sinds de terugkeer in 1A in 2018 ook een duidelijk jongere achterban.”

“In het vernieuwde logo en in onze volledige huisstijl werd het groen een tikje lichter, zeg maar jeugdiger”, besluit de perschef van groen-zwart. “Het kroontje en de letter C maakten plaats voor een modern ogende visuele creatie, waarin onze naam zich omheen een cirkel nestelt. We zijn enorm fier dat we het resultaat van een jaar lang brainstormen, finetunen en finaliseren nu kunnen presenteren. Een jong, bruisend Cercle Brugge is klaar om de toekomst te bestormen.”