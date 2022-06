Cercle Brugge licht optie op Rabbi Matondo niet

VOETBAL 1A Olivier Deman met Cercle Brugge zondag tegen Zulte Waregem: “Jonge ploeg presteert met ups en downs”

Zondagavond sluiten Cercle Brugge en Zulte Waregem de speeldag in 1A af met hun onderlinge confrontatie. Voor Cercle, dat na de winterstop de opmars verder zette met een zuinige zege in Eupen, is de komst van Essevee een kans om weer wat dichter bij de top acht te sluipen. “We bekijken het match per match, want we weten dat een jonge ploeg vaak met ups en downs presteert”, kijkt Olivier Deman vooruit.

20 januari