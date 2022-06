Cercle Brugge hervat de trainingen met 26 spelers: “Mikken op een seizoen met ambitie beter te doen”

Elf “nieuwe gezichten”

Internationale oefenduels

“We hebben een ruime en kwalitatief sterke groep”, zag voorzitter Vincent Goemaere. “Tot mijn tevredenheid mag ik vaststellen dat die jongens van Monaco hier met veel goesting aangekomen zijn. Boris Popovic heeft goede reclame gemaakt over hoe fijn hij het hier bij ons heeft (lacht), hopelijk komen er uit die vijf ook twee of waarom zelfs geen drie aanwinsten. Ik ben ook zeer benieuwd om onze nieuwe spits Kehrer in actie te zien. In ieder geval merk je aan heel veel zaken dat wij in de afgelopen seizoenen grote stappen voorwaarts hebben gezet. Drie en twee jaar geleden moesten we de trainingen nog zonder hoofdcoach aanvatten (Rudi Cossey en Andreas Patz namen de honneurs waar in afwachting van de latere aanstelling van Fabien Mercadal en Paul Clement, red). Met Dominik Thalhammer hopen we straks het nieuwe seizoen te kunnen starten zoals we het vorige afsloten, met uitstekend voetbal en degelijke resultaten. Want het wordt een pittige campagne, laat dat duidelijk zijn. Met mogelijk drie rechtstreekse dalers aan het eind, zal het er op aankomen meteen goed mee te zijn. Ons doel is immers niet om een rustig seizoen te draaien, maar om met gezonde ambitie weer wat beter te doen.”