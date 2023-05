Voetbal Jupiler Pro League Dino Hotic (Cercle Brugge) valt in en scoort op KV Oostende: “Ik denk dat ik weet waarom ik uit de ploeg word gelaten”

De korte verplaatsing naar de Diaz Arena had voor Cercle Brugge de eerste driepunter van 2023 in petto. De eerste zege van groen-zwart in een officieel duel met KV Oostende sinds... tien jaar. Het was Dino Hotic die het winnende doelpunt voorbij doelman Dillon Philips knalde, amper enkele minuten nadat hij was mogen invallen. Na afloop mocht hij door de megafoon zijn fans nog eens verblijden.