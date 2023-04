Ayase Ueda, de verlegen spits die in de schaduw té goed werd voor Cercle: “Mijn sportief directeur telt het geld al”

Kwaliteit over kwantiteit. De enige Japanner in de kern van Cercle Brugge bracht zaterdagavond in z’n uppie meer dan zijn vijf landgenoten bij STVV samen. Hij schudde Jan Breydel abrupt wakker - ja, zó slaapverwekkend was de eerste helft - met de perfecte strafschop. “Beter kan je hem niet trappen”, moest zijn ploegmaat Van Der Bruggen toegeven, die voor rust nog eens mocht rechtspringen. “Bij de tweede was ik al aan het juichen toen hij de bal kreeg, ik weet dat hij zoiets nooit mist.” Het is tekenend voor het vertrouwen dat Ueda krijgt bij Cercle. Waar in het begin van dit seizoen Kevin Denkey met de sporadische headlines ging lopen, is het spel van Cercle nu haast volledig op hém afgestemd. Briljant in de combinatie is hij niet, onverzettelijk in de duels evenmin, maar geef hem de bal in de zestien en het is bingo. Een ouderwetse goaltjesdief die op z'n 24ste zeker nog kan veilen aan die minpunten.