Ayase Ueda blikt terug op eerste dagen bij Cercle Brugge: “Nieuwe maats en spelsysteem leren kennen”

Zaterdag rondt Cercle Brugge de voorbereidingsperiode af op het veld van FCV Dender met de enige oefenwedstrijd in (min of meer toch) eigen streek. Tot dusver maakte de Vereniging er een eerder internationale aanloop van, met wedstrijden in Monaco, Eindhoven en Nice en een stage van een weekje op La Turbie.

“Alles is daar uitstekend verlopen, we hebben goed kunnen werken in ideale omstandigheden”, maakt coach Dominik Thalhammer de balans op. “Al was het misschien beter geweest om de stage met een overwinning af te sluiten. We hadden dat verdiend in Nice, op basis van ons spel en op basis van de doelkansen. We wilden een competitieve prestatie neerzetten tegen een sterke tegenstander, en dat hebben we gedaan. Maar er is zeker nog ruimte voor progressie. In sommige situaties waren we niet scherp genoeg. Ik wil dat mijn spelersgroep zich elke dag sterker toont dan de vorige. Dat is de mindset waarmee we naar de competitiestart toe werken.”

Integratie Ueda loopt vlot

Tijdens het oefenkamp zag de Oostenrijkse coach met Ayase Ueda een forse versterking zich bij de groep voegen. De 23-jarige Japanse spits moet voor de komende campagne dé toptransfer van groen-zwart worden, op basis van de adelbrieven die hij in de eigen J1-League verzamelde bij Kashima Antlers (47 goals in 105 competitiewedstrijden). Nadat zijn arbeidsvergunning in orde was gebracht, reisde de Japanner zijn nieuwe ploegmaats achterna naar het oefenkamp. Tegen OGC Nice kwam hij reeds een half uurtje in actie.

Ueda, naamgenoot van de centrale verdediger die van 2018 tot 2021 voor Cercle voetbalde, kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn eerste dagen bij zijn nieuwe club.

“Het was in die eerste wedstrijd voor mij natuurlijk aanpassen, zeker naar intensiteit toe”, beseft hij. “Maar mijn integratie in de groep verloopt naar wens. Ik voel me goed opgevangen door de andere jongens. Hen beter leren kennen en het specifieke spelsysteem van mijn nieuwe club zo snel mogelijk onder de knie krijgen zijn voor de komende periode mijn belangrijkste doelstellingen. Ik heb begrepen dat Cercle Brugge zijn beste resultaat van de voorbije jaren behaald heeft maar dat het de ambitie is om in het komende seizoen nog beter te doen. Van zodra ik mijn beste spelpeil haal, hoop ik daar aan te kunnen bijdragen.”

Zondag “Fandag” op ‘t Zand

Na de oefenmatch zaterdag op Dender (aftrap om 16.00 uur), kunnen de fans van Cercle Brugge komende zondag op de Fandag kennismaken met hun nieuwe Japanner (en met de andere nieuwkomers). Die Fandag vindt niet, zoals vóór de coronapandemie, in het Jan Breydelstadion plaats maar wel in het stadscentrum. Vanaf 11 uur tot 19 uur is ‘t Zand the place to be, waar omstreeks 15.30 uur de signeersessie van de A-kern het hoogtepunt van de namiddag moet vormen.