Zware depressie, alcoholverslaving en bankroet: zo verging het de jongens van Blue

“Ik denk dat we nog bij elkaar gaan komen. We wilden graag iets doen voor ons 20-jarig jubileum maar door de lockdown was het moeilijk om elkaar te ontmoeten”, liet bandlid Duncan James een tijdje geleden al weten. Hij hintte dat er al “iets in de steigers staat”, aangezien de bandleden nog steeds heel goede vrienden zijn. Blue kwam in 2000 bij elkaar en scoorde in Nederland een nummer 1-hit met hun versie van ‘Sorry Seems to Be the Hardest Word’ met Elton John. Ook deden de mannen in 2011 mee aan het Eurovisiesongfestival, waar ze als elfde eindigden.

Tijd dus om eens te kijken hoe het groepsleden Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe en Antony Costa vergaan is.

Lee Ryan (37)

Volledig scherm Lee Ryan © EPA

Lee Ryan was veruit het jongste lid van Blue, en genoot dan ook het meest van wilde feestjes en gewillige fans. Helaas leidde al dat feesten tot een alcoholverslaving, vertelde hij. “In die tijd werd ik beschouwd als het ‘jonge, gekke’ bandlid. Ik maakte sowieso veel plezier, maar de problemen kwamen later. Ik besefte pas veel later dat ik een drankprobleem had." Volgens de zanger dronk hij op een bepaald moment een hele fles whisky per avond. Hij besefte pas dat hij verslaafd was, toen collega Duncan hem daarop wees. “Duncan betrapte me toen ik door z'n kasten ging, op zoek naar alcohol. Hij stuurde me naar het afkickcentrum", zei Lee daarover. Hoewel hij afkickte van de drank, heeft hij het nog steeds moeilijk. “Ik worstel er op m’n eigen manier mee", legde hij uit. “Ik drink niet meer om te vergeten, en dat was net het punt. Maar de dagen waarop ik eender wat zou gebruiken om te vergeten, liggen achter mij. Nu drink ik een paar biertjes om te relaxen in goed gezelschap, maar er waren verschillende momenten waarop ik achter gesloten deuren dronk en de fles mijn beste vriend was." In 2014 werd Lee ook gearresteerd voor rijden onder invloed en cocaïnebezit. Een jaar later kreeg hij de diagnose keelkanker. De tumor kon wel verwijderd worden.

Ook op romantisch vlak liet Lee zich gelden. De zanger genoot met volle teugen van de vrouwelijke aandacht, gaf hij toe. En de zanger zou zelfs een avontuurtje met collega Duncan gehad hebben. “We hebben heel wat geschifte dingen met elkaar gedaan", vertelde hij in 2014. “Het is niet vreemd hoor, je geeft elkaar nadien gewoon een high five.” Al was Duncan het niet helemaal eens met dat verhaal: “Dat is heel zeker nooit gebeurd." Lee heeft twee kinderen, dochter Bluebell en zoon Rayn, uit vorige relaties. Momenteel is hij erg gelukkig met een zekere Verity Paris.

Duncan James (42)

Volledig scherm Duncan James in 2019 © BSRagency BDC Images / BACKGRID

Ook Duncan James genoot al eens van wat verdovende middelen, gaf hij toe. “Ik heb een heel slecht geheugen omdat ik - toen ik jonger was - te veel wiet rookte", klonk het. “Het verbaast me dat we nooit betrapt zijn." Ook zou hij wel eens paddenstoelen genuttigd hebben.

Maar Duncan heeft het vooral mentaal moeilijk gehad, omdat hij z'n geaardheid - hij is homo - verborgen moest houden. “Ik ging naar m'n psychiater en zat daar dan binnen te huilen en te trillen", vertelde hij. Daarom kreeg hij antidepressiva voorgeschreven, maar ook dat zorgde voor problemen: zo kreeg hij paniekaanvallen tijdens het presenteren van de ‘National Lottery Show’. “Wat volgt is zonder twijfel het meest gênante moment uit mijn leven", zegt hij. “Ik liet een scheetje, en op een of andere manier kon ik niet meer verder gaan (met presenteren). Dus ik stond daar maar: een lid van een boyband die presentator op tv was geworden en die alleen maar kon staren naar het grootste publiek van het land. Ik had een paniekaanval, was stiekem homo, nam antidepressiva om met de stress om te gaan, en ik had mezelf net bevuild, live op tv.”

Tegenwoordig is Duncan gelukkig met Rodrigo Reis. Hij heeft ook een dochtertje, Tianie-Finn, uit een eerdere relatie.

Antony Costa (39)

Volledig scherm Antony Costa © Photo News

Toen de band uit elkaar ging, kregen de leden het financieel moeilijk. Vooral Antony Costa dan. Waar hij ooit 250.000 pond (276.000 euro) per maand verdiende, moest hij nu zien rond te komen met 45 pond per week (zo’n 50 euro). “Ik had nooit echt geld gespaard", zegt hij. “Daardoor had ik op het einde de smaak van champagne te pakken, maar enkel geld om limonade te kopen. Ik dacht dat Blue voor eeuwig ging blijven bestaan. En niemand heeft me ooit advies gegeven over hoe ik het geld dat ik overhield moest sparen. Al neem ik dat niemand kwalijk." Antony moest dus noodgedwongen weer bij zijn ouders gaan wonen. “En later kon ik nog steeds geen huis betalen, en moest ik bij een vriend op de sofa gaan slapen."

Ondertussen heeft Antony, die regelmatig als acteur werkt, advies ingewonnen over sparen en beleggen, waardoor hij een mooi spaarpotje heeft kunnen aanleggen. Hij is al sinds 2012 samen met partner Rosanna Jasmin, en het koppel heeft twee dochters samen: Savannah Rosa en Paloma Valentina.

Simon Webbe (41)

Volledig scherm Simon Webbe © Photo News

Simon haalde vooral de krantenkoppen door z'n turbulente liefdesleven. In 2004 brak hij met z'n vriendin Natalie (met wie hij samenwoonde) omdat hij verliefd was geworden op presentatrice Stacey McIntosh. Maar die relatie bleef niet duren. Twee jaar later brak z'n vriendin Maria met hem omdat hij pikante berichtjes naar twee andere vrouwen zou hebben gestuurd. En in 2011 werd hij gedumpt door vriendin Layla nadat ze hem in bed betrapte met een andere vrouw. Ondertussen is Simon getrouwd met Ayshen, maar dat houdt hem niet tegen af en toe een avontuurtje te beleven. Vorig jaar nog zou hij zo nog enkele scheve schaatsen gereden hebben op een cruiseschip. Hij heeft een dochtertje, Alanah, uit een vorige relatie.

De zanger gaf ook toe dat hij in het verleden een zware depressie heeft gehad. Ook hij was bankroet na het einde van Blue, en dat hakte er diep in. “Ik zat thuis, met de gordijnen toe en dronk per dag een fles brandy. Ik verliet het huis wekenlang niet, met de uitzondering om brood en melk te gaan kopen. Ik haatte wie ik was en begon mijn hele leven in vraag te stellen. Ik was echt depressief. Ik heb nooit de stap gezet om zelfmoord te plegen, maar ik heb er wel aan gedacht. Ik draaide de spiegels om zodat ik niet naar mezelf moest kijken.” Na z'n deelname aan ‘Strictly Come Dancing' in 2014 ging het beter met Simon. Maar in 2018 kreeg hij opnieuw een zware klap toebedeeld. Zijn broer pleegde toen zelfmoord. “Het is nog steeds taboe", vertelde Simon twee maanden later. “Het heeft me geleerd dat mensen gewoon eerlijk moeten zijn over wat ze nodig hebben. We moeten stoppen met zo bang te zijn en waardering te zoeken. We moeten aan mensen vragen of ze écht oké zijn, we moeten beginnen met te accepteren wie we zijn, welke problemen we hebben en erover praten."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be