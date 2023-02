Zwangere Rihanna maakt comeback - op grote hoogte - tijdens pauzeshow Super Bowl

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Terwijl de Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles de kleedkamer opzochten bij een stand van 14 - 24, was het Rihanna die na een jarenlange pauze haar langverwachte terugkeer op het podium maakte. Dat deed ze, gekleed in een compleet rode outfit op een zwevend platform, tientallen meters boven het veld.

Terwijl ze langzaam afdaalde naar het podium, vuurde ze in een hoog tempo vuurde onder andere de volgende hits op het publiek af: ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Work’ en ‘Run This Town’.

Volledig scherm © AP

Omringd door tientallen dansers in witte pakken, bewoog de superster zelf overigens opvallend weinig tijdens de dertien minuten durende show. Het was het eerste optreden van ‘RiRi’ sinds ze 9 maanden geleden beviel van haar eerste kind: de nadruk lag duidelijk op haar zang. Het buikje, de losjes zittende kleding en de ingetogen danspasjes deden fans op social media speculeren over een mogelijk nieuwe zwangerschap. Na de show bevestigde haar vertegenwoordiger aan ‘The Hollywood Reporter’ dat de zangers inderdaad opnieuw zwanger is.

Tegen het einde klonk de megahit ‘Umbrella’. Tijdens dat nummer steeg Rihanna opnieuw - letterlijk en figuurlijk tot grote hoogte, om het publiek te verwennen met ‘Diamonds’, vergezeld van een spetterende vuurwerkshow.

Volledig scherm © AP

Comeback Rihanna

Na de release van haar laatste album ‘Anti’ in 2016 deed Rihanna een wereldtour, maar daarna werd het stil op muzikaal vlak. Wel was ze druk met haar acteercarrière en haar eigen kleding- en parfumlijn. Vorig jaar mei beviel ze bovendien van haar eerste kindje.

Afgelopen najaar keerde Rihanna voorzichtig terug met de liedjes ‘Lift Me Up’ en ‘Born Again’ die de zangeres maakte voor de soundtrack van de Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever, haar eerste releases in meer dan vijf jaar tijd. Naar verwachting verschijnt later dit jaar een nieuw album.

‘Lift Me Up’ werd direct op veel plekken in de wereld een grote hit. Het leverde Rihanna bovendien onder meer een Oscar- en Golden Globe-nominatie op voor beste originele song.

Volledig scherm © REUTERS

Traditie

De Super Bowl is jaarlijks een van de grootste televisiemomenten van Amerika. Tijdens de halftime-show traden de laatste jaren velen sterren op: onder anderen Shakira en Jennifer Lopez (2020) en The Weeknd (2021). Vorig jaar deelden Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent en Kendrick Lamar het podium.