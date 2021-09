Zwangere Kylie Jenner kopieert Kim Kardashian met volledig doorschijnende outfit

Kendall Jenner poseert bijna volledig naakt in nieuwste campagne van Jacquemus, tot groot jolijt van fans én het internet

26 augustus In de nieuwste campagne van Jacquemus mogen we ‘less is more’ wel heel serieus nemen. Op de foto van het Franse label zien we Kendall Jenner zo goed als volledig naakt poseren, een wel heel opmerkelijke manier van reclame maken voor een kledingmerk. En het is net die foto waar het internet nu gretig om lacht. Zo gingen enkele fotoshoppers aan de slag en gaven zij hun eigen interpretatie aan het campagnebeeld.