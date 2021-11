Zwangere Kylie Jenner aanwezig op uit de hand gelopen muziekfestival AstroWorld

Uit de Instagram Stories van Kylie Jenner kunnen we concluderen dat de realityster inderdaad aanwezig was op het muziekfestival Astroworld. Op één van de beelden is de trailer van haar dochtertje Stormi (3) te zien. In één van de filmpjes zien we op een bepaald moment ook een klein meisje met een koptelefoon op. Kans is dus groot dat de dochter van Kylie Jenner en Travis Scott ook zelf aanwezig was op het festival. Daarnaast is op de sociale media van de realityster te zien hoe er een ambulance in het midden van het publiek staat. Jenner, die momenteel in verwachting is van haar tweede kindje met de Amerikaanse rapper, reageerde nog niet op het incident van afgelopen nacht. Naast Kylie was ook haar 26-jarige zus Kendall aanwezig op het festival.