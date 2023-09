Zwangere Kourtney Kardashian is thuis en 'voelt zich beter' na korte ziekenhuisopname

Fans van Kourtney Kardashian maakten zich zorgen om haar zwangerschap toen afgelopen vrijdag Blink-182 meldde dat het een aantal Europese concerten had uitgesteld vanwege een ‘dringende familiekwestie’ van drummer Travis Barker. In het weekend werden Barker en Kardashian, die in verwachting is van een zoontje, door Amerikaanse media gespot terwijl ze samen een ziekenhuis in Los Angeles verlieten.

Volgens een insider is de realityster inmiddels “weer thuis bij haar kinderen” en is ze blij dat ook haar vriend bij haar thuis is. “Ze voelt zich beter”, klinkt het. Kourtney is momenteel in verwachting van haar eerste kindje met Barker. Ze kreeg eerder al drie kinderen met haar ex Scott Disick. Ook Barker is al vader van drie kinderen, deze deelt hij met zijn ex-vrouw Shanna Moakler.