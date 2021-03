Zwangere Ellie Goulding krijgt steun van prinses Eugenie: “ze is heel inspirerend”

“Ze is een geweldige vriendin in dit hele proces”, vertelt ze over hun vriendschap. “We hebben eindeloze gesprekken over zwangerschap.” Goulding en Eugenie raakten bevriend op de bruiloft van prins William en Catherine, waar Goulding een optreden gaf. Een paar jaar later stelde Eugenie haar voor aan Jopling, met wie ze in 2019 trouwde. De prinses is voor Goulding een bron van inspiratie voor hoe ze deze spannende periode wil aanpakken. “Ze is heel erg inspirerend, omdat ze het allemaal heel rustig en wijs aanpakt”, legt ze uit.