Zussen van Sacheen Littlefeather beweren dat ze haar inheemse afkomst verzon: “Het is gewoon walgelijk”

CelebritiesSacheen Littlefeather, de activiste die in 1973 weigerde om Marlon Brando’s Oscar in ontvangst te nemen, zou haar inheemse afkomst verzonnen hebben. Dat beweert de familie van Littlefeather in een nieuw interview. “Het was een leugen”, aldus Rosalind Cruz en Trudy Orlandi, de twee zussen van de actrice.

“Mijn vader was wie hij was”, aldus de twee vrouwen in een interview met ‘The San Francisco Chronicle’. “Zijn familie was afkomstig van Mexico. Zelf is hij geboren in Oxnard, Californië.” Daarnaast hadden de twee zussen van Littlefeather ook nog het volgende te zeggen. “Het is gewoon een vorm van oplichting. Verder is het walgelijk tegenover het erfgoed van de inheemse bevolking. En het is ook gewoon beledigend voor mijn ouders.”

Misbruik

Jacqueline Keeler, de auteur van het artikel, schrijft daarnaast dat de activiste oorspronkelijk Marie Louise Cruz heette. Ook heeft ze naar eigen zeggen geen bewijs gevonden dat de vader van de actrice, Manuel Ybarra Cruz, deels van inheemse afkomst zou zijn. Rosalind Cruz en Trudy Orlandi maakten op hun beurt ook nog duidelijk dat hun zus wel vaker misbruik maakte van bepaalde zaken.

Volledig scherm Sacheen Littlefeather tijdens de Oscaruitreiking in 1973. © Bettmann Archive

Littlefeather maakte tijdens haar leven meermaals duidelijk dat ze opgegroeid was in armoede. Ook haar vader zou zich regelmatig gewelddadig gedragen hebben. “Mijn vader was doof. Hij heeft zijn gehoor op negenjarige leeftijd verloren”, aldus Cruz. “Hij is arm geboren. Zijn vader, George Cruz, was verslaafd aan alcohol en sloeg hem regelmatig. Nadien ging hij van pleeggezin naar pleeggezin en werd hij opgevangen door familie.” Ze vervolgt: “Mijn zus heeft misbruik gemaakt van wat er met hem gebeurd is.”

Fantasiewereld

“Mijn opa was degene die verslaafd was aan alcohol. Mijn vader dronk of rookte nooit. Sacheen zei ook dat onze vader mentale problemen had, maar dat was niet het geval.” Littlefeathers zussen beweren op hun beurt dat hun zus een soort van fantasiewereld gecreëerd had. “Ze leefde in een fantasie en ze is gestorven in een fantasie. Ze vond zichzelf niet leuk. Ze vond het niet leuk om Mexicaans te zijn, dus ja, het was beter voor haar om iemand anders te spelen.”

Sacheen Littlefeather werd bijna vijftig jaar geleden uitgejouwd toen ze namens Marlon Brando zijn beeldje weigerde in ontvangst te nemen tijdens de Oscars. Brando had de activiste gevraagd om zijn award voor zijn rol in ‘The Godfather’ niet aan te nemen. Hij vond dat inheemse Amerikanen slecht werden behandeld door de filmindustrie. De actie kon rekenen op behoorlijk wat kritiek. En in de jaren daarna werd Littlefeather bespot, gediscrimineerd en persoonlijk aangevallen. Ze geraakte ook moeilijk aan werk vanwege haar afkomst. De Academy heeft zich onlangs geëxcuseerd bij Littlefeather. Eerder deze maand raakte bekend dat de actrice op 75-jarige leeftijd overleden is.

