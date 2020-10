Zusje van Jamie Foxx overleden: “Ze straalde”

CelebritiesDeOndra Dixon, de jongere zus van acteur Jamie Foxx (52) is op 36-jarige leeftijd overleden. Op Instagram schrijft de acteur maandag dat zijn hart in een miljoen stukjes is gebroken.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Mijn hart is in een miljoen stukjes gebroken", schrijft Jamie bij verschillende foto’s van zijn zus. “Mijn prachtige zus Deondra heeft de overstap gemaakt. Ik zeg dat zo, omdat ze altijd zal blijven leven. Iedereen die mijn zus kende, wist dat ze straalde."

“Ik kan je niet vertellen hoe vaak we feestjes in huis organiseerden, en zij op de dansvloer de show stal. Ze evenaarde zelfs haar vriendje Chris Brown.” DeOndra meldde namelijk ooit in een interview dat ze graag een leuke man zou vinden, en dat dat idealiter Chris Brown zou zijn. “Ik weet dat ze nu in de hemel is, aan het dansen met haar vleugels aan", vervolgt Jamie z'n bericht. “Hoewel mijn pijn onbeschrijfelijk is, krijg ik een lach op mijn gezicht als ik denk aan alle mooie herinneringen waarmee ze mij, mijn familie en haar vrienden mee heeft achtergelaten. Van dansen in de ‘Blame It’-videoclip tot dansen op de Grammy’s. Daarnaast was ze ook ambassadeur voor de Global Down Syndrom Foundation", schrijft hij. Z'n zus had zelf het syndroom van Down.

Ongefilterd

"DeOndra, je hebt een gat in mijn hart geslagen, maar ik zal het vullen met alle herinneringen aan jou”, besluit de acteur. “Ik hou van je met alles wat ik in me heb. Onze familie is kapot maar we zullen met jouw liefde in gedachten weer helen."

Jamie en DeOndra hadden een erg sterke band: “Wat mensen misschien niet begrijpen is dat de liefde die je krijgt van iemand met een beperking ongefilterd is. Niets houdt hen tegen om van je te houden, en ze zullen ook niet snel kwaad op je zijn”, vertelde hij enkele jaren geleden in PEOPLE. En in een ander interview vertelde hij: “Dankzij haar heb ik geleerd om te leven. Soms raken we zo verstrikt in de extraatjes in ons leven - ‘Oh, de Mercedes heeft niet de juiste kleur!’ En dan zie je dat meisje die zegt: ‘Ik wil gewoon leven. Ik wil dansen. Ik wil liefhebben.’ Ze zet je terug met beide voetjes op de grond."

Lees ook: