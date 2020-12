Het model was te zien op het sociale medium in een live video nadat ze met vier vriendinnen was gaan dineren - restaurants zijn open in Londen. Bij twee van hen hield ze geen afstand. Ze droegen geen mondkapje en kusten elkaar. Een fan reageerde tijdens het filmpje of ze zo niet het risico liepen om covid-19 te verspreiden, en de vriendinnen bleken dat duidelijk onzinnige kritiek te vinden. “Ja, we zijn superspreaders”, riep de een, waarna Lottie toevoegde: “We zijn covid aan het superspreaden.”