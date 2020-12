Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen omdat de coronamaatregelen niet worden nageleefd

CelebritiesHet huwelijksfeest van Waliyha (22), de jongere zus van de voormalige One Direction-zanger Zayn Malik (27), is stilgelegd door de lokale politie. Er waren 40 gasten aanwezig, en die hielden zich niet aan de coronaregels.

Ook in het VK is het verboden om buiten je eigen gezin om nog mensen te zien. Dat Waliyha Malik een groot feest gaf bij haar thuis in West Yorkshire werd dus niet op prijs gesteld. De politie werd getipt en enkele agenten kwamen het extravagante feest stilleggen. Op het moment dat ze toekwamen liep het feestje al op zijn einde: de trouwerij had al plaatsgevonden en de taart was al aangesneden. Waliyha postte achteraf alsnog vele foto’s van haar illegale feestje op sociale media.

De aanwezige gasten kregen boetes voor het overtreden van de coronaregels. Onder die gasten waren enkele opvallende afwezigen: Zayn Malik, haar broer, was nergens te bekennen. Volgens familieleden was hij nooit komen opdagen voor het trouwfeest van zijn zus. Dat komt misschien omdat hij in november zijn eerste kindje kreeg, samen met supermodel Gigi Hadid (25). Door zo’n groot feest bij te wonen zou hij het risico lopen om zijn gezin te besmetten.

Ook de vader van Zayn en Waliyha was niet aanwezig, maar dan om een heel andere reden. Hij ging niet akkoord met de partnerkeuze van zijn dochter. Waliyha stapte namelijk in het huwelijksbootje met Junaid Kha (24), die vanaf 2017 vijf jaar in de cel zat voor een carjacking met geweld. Volgens insiders waren vele familieleden - inclusief Zayn - niet blij met het huwelijk.

Volledig scherm Zayn en zijn vriendin Gigi waren niet aanwezig op het feest. © Photo News

Volledig scherm Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen. © Instagram

Volledig scherm Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen. © Instagram

Volledig scherm Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen. © Instagram

Volledig scherm Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen. © Instagram

Volledig scherm Zus van Zayn Malik moet trouwfeest stilleggen. © Instagram

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.