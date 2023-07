Zus van kindsterretje Honey Boo Boo is terminaal ziek: “We hebben het geaccepteerd”

Mama June - die te zien was in haar eigen realityshow ‘Mama June: From Not to Hot’ - vertelde aan ET dat haar oudste dochter Anna ‘Chickadee' Cardwell tegen kanker vecht. “Ze doet het eigenlijk best goed", klonk het. “Ze gaat er goed mee om.” Anna heeft intussen al vier rondes chemotherapie achter de rug. Welke verdere behandelingen mogelijk zijn, is nog onduidelijk. “Ze wil gewoon zien hoe het gaat”, klonk het. “We weten niet wat we moeten verwachten, want de kanker is erg agressief. Het is heel snel gegroeid. Het is een emotionele rollercoaster. Het spookt altijd door m'n hoofd", vertelde Mama June. “We weten dat het terminaal is.”