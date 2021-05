Zus van Josh Duggar spreekt zich uit over de beschuldigingen: “We blijven bidden voor iedereen die betrokken is”

CelebritiesJosh Duggar (33), bekend van de TLC-show ‘19 Kids & Counting’, werd enkele weken geleden opgepakt in een kinderpornoschandaal. Zijn ouders en zijn zus Jill reageerden eerder al op de beschuldigingen en ondertussen heeft ook zijn zus Joy-Anna zich uitgesproken over de feiten.

Afgelopen zaterdag deelde de 23-jarige Joy-Anna een statement op haar sociale media. “De recente beschuldigingen in de zaak van mijn broer hebben ons hard geraakt. We wilden niet te snel uitspraken doen omdat we alles zelf nog aan het verwerken waren. Maar wat ons echt geraakt heeft, is de realiteit dat er ontzettend veel kinderen misbruikt worden in deze wereld. We bidden voor iedereen die betrokken is en we hopen dat de waarheid snel aan het licht komt”, klinkt het op haar Instagramaccount.

Fikse boete

Josh zelf werd afgelopen donderdag voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis. Tijdens een virtuele hoorzitting oordeelde de rechter dat Duggar weer naar huis mocht. Wel moeten er twee mensen toezicht houden en daarnaast werd hij ook een GPS-tracker toegewezen. Hoewel Josh opgepakt werd in een kinderpornoschandaal, mag hij wel zijn zes minderjarige kinderen nog zien. Voorwaarde is wel dat zijn vrouw Anna Duggar, die op dit moment voor de zevende keer in verwachting is, aanwezig is. Andere minderjarige kinderen, onder wie zijn nichtjes en neefjes, mag hij dan weer niet zien.

Voorlopig mag Josh Duggar dan wel weer op vrije voeten zijn, maar het laatste woord in de rechtszaak is nog niet gezegd. Begin juli gaat de hoorzitting officieel van start en als Josh verliest, ziet het er voor hem niet goed uit. Als de rechter dan oordeelt dat hij schuldig is, moet hij wellicht voor 40 jaar de gevangenis is. Er hangt hem verder ook nog een boete van 500.000 dollar (411.392 euro) boven het hoofd. Zelf beweert Duggar dan weer dat hij onschuldig is.

