Zus van George Michael schrijft emotionele brief aan fans

George Michael breekt binnen in leegstaand huis van overleden zanger: "Dit is van míj"

24 december Fadi Fawaz (47), de ex-vriend van de in 2016 overleden zanger George Michael, heeft opnieuw problemen veroorzaakt. Dinsdag brak hij in in het leegstaande huis van Michael in Londen. De politie moest hem er hardhandig weghalen, klinkt het in The Sun.