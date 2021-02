Zus van Elon Musk is CEO van erotische streamingdienst én bewust alleenstaande moeder: “Ik heb zelf geen tijd voor romantiek”

Celebrities Nieuwe gruwelge­tui­ge­nis­sen doen Marilyn Manson dieper vallen: “Hij had een verkrach­tings­ka­mer in zijn huis”

9 februari Het schandaal dat rond Marilyn Manson (52) is ontstaan, neemt alsmaar grotere proporties aan. Inmiddels traden al vijf (bekende) vrouwen naar voren als slachtoffer van de excentrieke muzikant, die met zijn gruweldaden als een seksueel roofdier wordt omschreven. De details uit de getuigenissen van de vrouwen spreken ook voor zich. Van drogeren met grote hoeveelheden drugs en alcohol tot het uithongeren van partners en de ‘verkrachtingskamer’ in zijn huis: Marilyn Manson was bereid om heel wat grenzen te overschrijden om zijn fantasieën te bevredigen.